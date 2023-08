Una cinquantina di esperantisti alla scoperta di Vercelli

Una delegazione di 55 esperantisti provenienti da tutto il mondo è stata ricevuta mercoledì nella Sala del Consiglio dall'assessore Gianna Baucero. Impegnati in un tour turistico e culturale, erano accompagnati da Giovanni Reina e dalla guida Giuseppina Greci, oltre che da un interprete che parlava esperanto. L'assessore ha ringraziato per la visita è salutato gli ospiti a nome del sindaco e della giunta, poi ha illustrato alcuni aspetti della storia di Vercelli parlando in diverse lingue, anche se il codice dell'incontro è stato, ovviamente, l'espertanto. Dopo la tappa in Comune l'assessore ha seguito il gruppo nella basilica di Sant'Andrea e in giro per la città. I visitatori si sono dimostrati molto colpiti dalla città, dalla sua storia e dalla sua architettura. Un bellissimo gruppo, molto attento e curioso di conoscere la nostra realtà.