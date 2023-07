Zone blu gratuite per tutto il mese di agosto

Dal I al 31 agosto parchimetri disattivati a Borgosesia: l’Amministrazione Comunale ha infatti stabilito che tutte le aree blu siano usufruibili liberamente per tutto il mese, nell’ottica di favorire l’accesso dei visitatori al centro storico, dove si concentrano la maggior parte di negozi, bar e ristoranti.

Le aree interessate dal provvedimento sono: piazza Mazzini, piazza Martiri, via Combattenti, via Sesone, via Fassò, via Ferrari e viale Duca D’Aosta.

«Riproponiamo un provvedimento già adottato in passato – dice il sindaco Fabrizio Bonaccio – per offrire un sostegno al tessuto commerciale e ai bar e ristoranti della città. Ci auguriamo che questo piccolo incentivo possa favorire l’afflusso di visitatori a Borgosesia, e nello stesso tempo rendere più agevole agli stessi residenti l’accesso al centro storico e a tutti i suoi esercizi commerciali».