“Flapping Wings”: le opere di Paracchini a "Noli Arte"

Massimo Paracchini sarà in esposizione presso la Galleria Noli Arte a Noli in provincia di Savona con una nuova mostra intitolata “Flapping Wings” ovvero “Battito d’ali” dal 22 luglio al 31 ottobre, visitabile tutti i giorni dalle ore 10 alle ore 23. La prestigiosa Galleria “Noli Arte”, situata in zona centrale a Noli vicino a Loggia della Repubblica, è gestita dal gallerista Santo Nalbone che ha organizzato già diverse mostre personali dell’artista e da diversi anni ha sue opere in permanenza insieme a quelle di artisti già affermati in campo internazionale come Athos Faccincani, Aldo Mondino e Marco Lodola. Da ricordare inoltre che la Galleria “Noli Arte” nel 2020 aveva presentato con successo già diverse opere informali di Massimo Paracchini ad Arte Genova, durante la XVI edizione della Mostra mercato d’arte moderna e contemporanea.

La mostra personale di Massimo Paracchini intitolata “Flapping Wings” ha l’intenzione di cogliere proprio il significato dell’origine del tutto e della sua continua dinamicità: tutto ha principio dalla scintilla iniziale del Vortex che, partendo dal Kaos primordiale in continuo divenire, progredisce verso un cosmo sempre più ordinato, concepito dell’artista in psykotrance, cioè in uno stato di ebbrezza estatica totale che coinvolge sia la mente che il cuore. Tuttavia, una minima variazione, come il solo battito d’ali colorate di una farfalla o di un albatros, potrebbe cambiare all’improvviso magicamente il mondo e dar origine - attraverso un uragano artistico scintillante dai mille colori e mille forme - ad una nuova visione dell’universo e quindi modificare tutto l’ordine raggiunto da una realtà magmatica in continua metamorfosi e in perpetuo divenire verso l’infinito. Tutte le opere presentate da Paracchini sono aniconiche e informali, dove ancora una volta la plasticità, il rilievo e il colore alchemico dominano su tutto, nell’intenzione di concepire una realtà totalmente nuova, specchio del suo inconscio e della sua interiorità più profonda come soggetto pensante in grado di immaginare una nuova visione globale dell’Universo, vibrante, multiforme, sconfinato, quasi riflesso di una realtà più trascendente e mistica.

Recentemente l’artista è approdato alla Galleria d’arte Dozzi a Castelletto Ticino dove ha esposto già diverse opere informali che sono tuttora a disposizione e in permanenza. Altre opere in permanenza e referenze si possono trovare oltre alla già citata Galleria Noli Arte a Noli anche presso Rosso Smeraldo Arte a Vercelli e presso la prestigiosa Casa d’Aste Meeting Art di Vercelli.