“Crimini e criminali nel Vercellese": la conferenza della Patronale chiude la stagione del Leone

E' dedicata a "Crimini e Criminali nel Vercellese dal medioevo all’età moderna" la conferenza che chiude la stagione estiva del Museo Leone e che, tradizionalmente, accompagna i vercellesi nel giorno della festa patronale di Sant'Eusebio.

Anche quest’anno il Museo Leone non farà dunque mancare la sua presenza: martedì 1° agosto alle 17.30, il conservatore Luca Brusotto e del suo vice Riccardo Rossi approfondiranno il tema "Queste cose una volta non succedevano! Crimini e Criminali nel Vercellese dal medioevo all’età moderna" rileggendo, attraverso le fonti della storia vercellese, le vicende di omicidi e briganti che hanno costantemente infestato città e campagne, ricercati e combattuti con ogni mezzo dalla pubblica autorità, permettendo così la nascita di racconti e leggende, fatti veri e inventati, in grado in alcuni casi, addirittura di ribaltare la realtà e creare la simpatia e il plauso del popolo verso chi era visto e percepito in giusta lotta contro un potere tirannico e antipopolare.

«La Patronale - spiegano dal museo - sarà come sempre l’occasione per valorizzare il ricco patrimonio librario del Museo Leone e quindi di tutti i Vercellesi: con il biglietto d’ingresso di 10 euro si potrà contribuire alla continuazione del delicato restauro che coinvolge sei volumi della biblioteca antica di Camillo Leone. Cinque preziose Cinquecentine e un manoscritto del XVII secolo per i quali sta proseguendo il lavoro di recupero poiché danneggiati da una infiltrazione di acqua in biblioteca verificatasi oltre venti anni fa».

I nomi di tutti coloro che hanno contribuito a dare nuova vita ai tesori di carta del Museo saranno ricordati e conservati insieme ai volumi oggetto del restauro nella biblioteca di Camillo Leone.

Al termine della conferenza sarà offerto un brindisi dal Museo Leone per festeggiare insieme la patronale.

Per assistere alla conferenza è obbligatoria la prenotazione ai 0161253204 o 3483272584.

L'appuntamento chiude la stagione estiva di Museo Leone e Mac – Museo Archeologico della Città di Vercelli, che saranno in ferie da lunedì 7 agosto. Si riapre martedì 29 agosto secondo i consueti orari: dal martedì al venerdì dalle 15 alle 17.30 e il sabato e la domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18.