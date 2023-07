Sede della Lega vandalizzata, la solidarietà di Pozzolo (FdI)

«Chiunque imbratti muri a scopo di dileggiamento dell’eventuale avversario politico o ideologico non compie un gesto di natura politica ma di semplice idiozia civica». Solidarietà, da parte del deputato di Fratelli d’Italia Emanuele Pozzolo, a seguito delle scritte oggi apparse innanzi alla sede vercellese della Lega.

«La diversità di vedute, quand’anche ampia e su temi molto personali - aggiunge Pozzolo - non rende mai ammissibile l’uso volgare e stupido di frasi macchiettistiche e carnascialesche: chi difende davvero la libertà non può che dissociarsi senza se e senza ma da questo genere di buffonate. E per questo a nome mio personale e per Fratelli d’Italia Vercelli, esprimo tutta la nostra solidarietà agli alleati della Lega per questo gesto scemo».