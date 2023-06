Dalla Regione 2,5 milioni per il ponte sulla Dora

Sopralluogo, lunedì pomeriggio, del presidente della Regione Alberto Cirio e dell’assessore ai Trasporti e Infrastrutture Marco Gabusi sul ponte sulla Dora Baltea a Borgo Revel di Verolengo dopo che in mattinata la Giunta regionale aveva approvato uno stanziamento aggiuntivo di 2,5 milioni di euro per la realizzazione dei lavori di ammodernamento, somma alla quale si aggiungerà un milione di euro stanziato dalla Città Metropolitana di Torino, che entro l’anno provvederà all’indizione della gara dall’importo complessivo di 16,5 milioni.

Erano presenti anche i consiglieri regionali Angelo Dago, Gianluca Gavazza e Carlo Riva Vercellotti, il vicepresidente della Città metropolitana di Torino Jacopo Suppo, il presidente della Provincia di Vercelli Davide Gilardino con il consigliere delegato alla Viabilità Massimo Camandona, i sindaci di Crescentino Vittorio Ferrero e di Verolengo Luigi Borasio.

«Con queste risorse - hanno affermato Cirio e Gabusi - si potranno proseguire le attività per l’appalto di un’opera molto attesa dal territorio ma il cui iter si era fermato in attesa del reperimento delle risorse necessarie per fronteggiare l’aumento dei prezzi dei materiali verificatosi in questi ultimi anni e per integrare le necessità emerse in fase progettuale. Un passo importante per arrivare all’approvazione del progetto esecutivo e successivamente affidare i lavori».

«Si tratta di un’opera strategica fondamentale - ha commentato il presidente della Provincia di Vercelli, Davide Gilardino - in quanto permetterà ai vercellesi di arrivare a Torino in minor tempo e in sicurezza anche sulle strade provinciali».