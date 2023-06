Intersezioni: incontro con Guido Michelone

Venerdì 9 giugno, su iniziativa della Cooperativa Sociale 181, ha preso il via il progetto culturale INTERSEZIONI, il primo dei 4 incontri che si svolgono a Vercelli presso lo spazio Gioin in via Laviny 63.

Venerdì 16, Guido Michelone dialogherà con Fabio Ponzana sul tema: “Musica e giovani, il binomio della Libertà”.

Musicologo e scrittore, il professor Michelone ha indirizzato da anni la sua indagine sociale verso lo stretto rapporto che unisce l’evoluzione dei generi musicali e i giovani. Accompagnato dalle sue numerose pubblicazioni, Michelone racconterà come la musica costituisca ancora oggi lo strumento più alto di creatività.

Se il tempo sarà clemente l’incontro si svolgerà all’interno del porticato adiacente il Costadoro Social Coffee in via Laviny 67, anziché presso l’adiacente spazio Gioin.

L’invito a partecipare è rivolto a tutti e la partecipazione è gratuita.

Al termine dell’evento, per chi lo vorrà, sarà possibile chiacchierare con l’autore, nel corso del consueto happy hour del Costadoro Social Coffee.

Gli appuntamenti di INTERSEZIONI proseguiranno poi venerdì 23 con Franco Ricciardiello e venerdì 30 giugno con Valentina Petri.