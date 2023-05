Donne matematiche, allo Spazio Gioin la mostra sulle scienziate

Una mostra fotografica sulle donne matematiche per stimolare nelle giovani generazioni l’interesse per le materie scientifiche e per descrivere ciò che sta facendo l’Università del Piemonte Orientale per rendere più attraenti queste materie; è ciò che il Dipartimento di Scienze e innovazione tecnologia, grazie al coordinamento del professor Paolo Maria Aschieri e il contributo delle professoresse Lidia Aceto e Francesca Martignone, proporrà nello Spazio Gioin di Via Lavini 67, tra il 31 maggio e il 29 giugno con il patrocinio del Comune di Vercelli.

La mostra propone modelli femminili di scienziate che possano incuriosire e stimolare soprattutto le ragazze rendendole più fiduciose nelle loro capacità nelle scienze esatte (matematiche, fisiche, chimiche). La mostra è la versione italiana di una mostra allestita in molte capitali europee, che ha goduto del patrocinio dell’associazione EWM.

Grazie alla mostra e agli interventi del curatore Paolo Aschieri e delle colleghe del DISIT Lidia Aceto e Francesca Martignone, studentesse e studenti degli ultimi anni delle scuole superiori potranno essere stimolati e sensibilizzati su questi temi, proprio nel periodo che precede la pausa estiva, dove molti di loro decideranno in quale direzione intraprendere gli studi universitari.

L’offerta dell’Università del Piemonte Orientale per l’anno accademico 2023-24 verrà arricchita dall’apertura del nuovo corso di laurea triennale in “Fisica Applicata”, che avrà come polo formativo proprio la sede di Vercelli dell’UPO. La mostra allestita allo Spazio Gioin è composta da 14 pannelli che descrivono l’attività accademica e professionale di altrettante “donne matematiche”.

«Attraverso questa galleria di immagini e interviste – ha sottolineato il professor Aschieri – vorremmo sensibilizzare le giovani generazioni sui tanti temi che le scienze esatte affrontano grazie anche al contributo di scienziate. Le interessate e gli interessati potranno anche approfondire l’offerta dell’UPO e i contenuti del nuovo corso di laurea triennale in Fisica Applicata».