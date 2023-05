Al via gli incontri con le frazioni: confronto tra amministrazione e territorio

Inizia il 30 maggio la prima tranche di incontri che il Comune di Borgosesia terrà con le Frazioni: «A un anno dal nostro insediamento – spiega il sindaco, Fabrizio Bonaccio – organizziamo serate in ciascuna delle frazioni di Borgosesia per incontrare direttamente i cittadini, discutere con loro di quanto fatto e soprattutto di ciò che resta da fare, per un confronto produttivo sul futuro del nostro territorio. Iniziamo con Lovario, Isolella, Caneto, Guardella e Foresto, poi da settembre completeremo il tour, in modo da incontrare tutti i frazionisti».

La prima delle serate organizzate dall’Amministrazione si tiene a Lovario, martedì 30 maggio, presso “Amici della Montagna”; il 13 giugno gli amministratori saranno a Isolella, per incontrare la popolazione presso il “Centro Incontro dott. Comola”. Il giro proseguirà il 26 giugno con l’incontro di Caneto, presso i “Terrieri di Caneto”. Due gli incontri organizzati per luglio: il 4 luglio al circolo della Guardella, e l’11 luglio presso la casa parrocchiale di Foresto. Tutti gli incontri si tengono alle ore 21.

«Auspico che la popolazione partecipi a queste serate – aggiunge Fabrizio Bonaccio – dalla conoscenza reciproca e dal confronto propositivo nascono sempre occasioni di crescita e miglioramento. Naturalmente, resto a disposizione dei miei cittadini in ogni momento: chiunque abbia domande, consigli o suggerimenti non esiti a contattarmi!».