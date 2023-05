Carlo Stragiotti nuovo presidente dell'Ente Gestione Aree Protette della Valle Sesia

La scorsa settimana è stata ufficializzata la nomina di Carlo Stragiotti, segretario della Lega Borgosesia-Valsesia, quale nuovo presidente dell’Ente Gestione Aree Protette della Valle Sesia. Succede al dimissionario Paolo Ferrari, che ha ricoperto il ruolo per due anni e mezzo. L’Aato, assunto con Decreto del Presidente della Giunta Regionale Alberto Cirio, ha fatto seguito all’assemblea dei sindaci svoltasi alla sede dell’Ente Aree Protette a Varallo lo scorso 17 aprile, in cui i 13 primi cittadini dei Comuni appartenenti hanno unanimemente indicato Stragiotti tra una decina di candidati, insieme ai quali figurava anche l’ex sindaco di Varallo Eraldo Botta.

Laureato in Economia-Servizi Giuridici per l’Impresa a Novara, sindaco di Sabbia prima della fusione da lui proposta con Varallo decorsa dal 1° gennaio 2018 che ha portato oltre 11 milioni di euro sul territorio, vanta esperienze nella pubblica amministrazione, avendo ricoperto il ruolo di segretario generale nella nascente Fondazione Valsesia a fianco di Laura Cerra e di membro dello staff della presidenza della Provincia di Vercelli nella passata legislatura. Ora è in forze come funzionario al Comune di Andorno Micca. E’ da molti anni iscritto alla Lega, dove ha ricoperto prima dell’attuale segreteria valsesiana il ruolo di coordinatore provinciale della Lega Giovani. È inoltre appena stato nominato dal neo-segretario provinciale Daniele Baglione nel direttivo della Lega Provincia di Vercelli come Delegato provinciale agli enti locali.

«Questa nomina - commenta in una nota Stragiotti - è strategica per il nostro territorio, per l’ambiente, il turismo e le politiche sostenibili che saranno sempre più centrali negli anni a venire. Un compito impegnativo che mi appresto ad affrontare con il massimo impegno, cercando la partecipazione di tutti gli attori coinvolti, dai cittadini alle amministrazioni, dai funzionari ai dipendenti, oltre che delle forze politiche. Abbiamo la fortuna di vivere in un paradiso paesaggistico e naturalistico che dobbiamo impegnarci a conservare, senza mai dimenticarci di aiutare i cittadini che ci vivono e investono.

Un compito che mi riempie di gioia perché ha visto confluire sulla mia figura la fiducia dei primi cittadini appartenenti alle Aree Protette, a partire dal Sindaco di Alagna Roberto Veggi, del Vice-Governatore della Regione Piemonte Fabio Carosso e del Governatore Alberto Cirio, oltre che dei vertici provinciali del Movimento della Lega, in particolare nella persona del Consigliere regionale Angelo Dago e del Presidente dell’Unione Montana Valsesia Francesco Pietrasanta. Voglio ringraziare tutti, perché la fiducia è preziosa e faticosa da conquistare. Mi adopererò al massimo per portare a casa i migliori risultati possibili».