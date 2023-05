Il PD: incontro con Fornaro (venerdì all'Isola) e alcuni chiarimenti

Venerdì 26 maggio 2023 alle ore 18, presso il Circolino dell'Isola a Vercelli in via Trieste,2, si terrà un incontro pubblico con l’On. Federico Fornaro, deputato e componente delle commissioni giustizia e affari istituzionali, organizzato dalla Federazione Provinciale del Partito Democratico.

"Sarà l'occasione per confrontarci sull’attuale situazione politica e per presentare e discutere le proposte del PD per le prossime sfide elettorali".

A seguito dell'articolo uscito sui media locali, relativo a ricostruzioni di incontri non ancora avvenuti, ci troviamo inoltre a dover portare alcuni chiarimenti.

Il Partito Democratico sta avviando un percorso di incontro e dialogo con tutte le forze politiche e civiche che possono concorrere a costruire una coalizione ampia, in grado di battere il centrodestra alle prossime elezioni.

Lo facciamo con senso di responsabilità, consapevoli del ruolo centrale che il Partito Democratico avrà in qualunque alleanza che ambisca a vincere le elezioni. Azione fa parte di questo ragionamento e parleremo anche con loro nelle prossime settimane, ma ad ora non c'è stato alcun tipo di dialogo e di ragionamento su persone.

Rispetto alla candidatura a Sindaco, al nostro interno ci sono più potenziali candidature, ma la nostra intenzione non è quella di individuare una coalizione in grado di sostenere un candidato, bensi vogliamo costruire un progetto ampio basato sulla discontinuità e l'innovazione, per poi individuare la candidatura in grado di poter rappresentare al meglio tutte le forze che ne faranno parte.

Per ulteriori approfondimenti, aspettiamo tutti gli interessati all'Isola venerdì.

Dopo l'incontro è prevista, per chi lo desidera, una cena. Per info e prenotazioni (entro mervoledì 24 maggio): tel. 3513686767