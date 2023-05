Terzo scudetto per il Napoli, è festa anche a Vercelli - video

Tifosi nel Napoli in festa per il terzo Scudetto arrivato giovedì sera: pareggiando 1-1 in casa dell'Udinese, i partenopei sono campione d'Italia a cinque giornate dal termine del Campionato.

Al termine dell'incontro, da piazza Cavour è partito un corteo di tifosi che, tra canti e bandiere, ha attraversato corso Libertà, diretti in piazza Paietta, tradizionale luogo di approdo dei momenti di festa sportiva.

Ma anche nei rioni non sono mancate estemporanei festeggiamenti con fumogeni e fuochi d'artificio. Un momento di felicità, atteso da ben 33 anni.