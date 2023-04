Con la mostra dedicata a Christo apre la Casa museo dedicata a Mario Carrara

Con una mostra dedicata a mostra dedicata a Christo, la famiglia Carrara apre la casa di via Somalia, che fu dimora del fondatore della Meeting Art, trasformandola in museo, luogo d’incontri con l’arte e di chi ne fa oggetto di studio, di lavoro ma, soprattutto, di passione. Per anni a quell’indirizzo ha abitato Mario Carrara che ha reso l’incanto d’arte una vocazione professionale, alimentata dalla curiosità e dalla voglia di sperimentare: la Casa d’Aste Meeting Art, da lui fondata, e di cui è stato il primo presidente, si è ormai affermata a livello nazionale e si appresta a festeggiare, il prossimo anno, i 45 anni di vita.

La famiglia Carrara ha, così, deciso di raccogliere quel patrimonio di idee e di esperienze, creando uno spazio dove il viaggio dell’incanto d’arte possa arricchirsi grazie a nuovi stimoli culturali. La Casa di Mario Carrara si fa, così, museo per dialogare d’arte come si farebbe, appunto, in una casa, tra amici.

La porta di via Somalia si aprirà il 27 aprile alle 18: sarà il primo degli incontri nella Casa Museo Mario Carrara. Per quest’occasione sarà allestita una importante mostra dedicata a Christo, il maestro che ha cambiato la storia dell’arte mondiale, rendendo le cose comuni, gli spazi naturali e gli edifici, oggetti privilegiati della comunicazione artistica. Una Casa può fare la stessa cosa: vi aspettiamo per iniziare il viaggio...