FdI: «Le dimissioni di Pozzolo concordate da tempo. Con il sindaco rapporti eccellenti»

Le dimissioni da assessore della Città di Vercelli del nostro coordinatore provinciale, onorevole Emanuele Pozzolo, erano state pianificate da tempo, d’intesa sia con i vertici nazionali sia soprattutto con il sindaco Andrea Corsaro a cui la nostra comunità è legata da una totale condivisione politico-amministrativa e da eccellenti rapporti interpersonali.

Pare di assoluta evidenza che dalla sua elezione al Parlamento italiano, settembre dell’anno scorso, a oggi l’onorevole Pozzolo è stato chiamato a un crescendo di impegni, anche internazionali, che hanno reso ineluttabile – suo malgrado - un graduale disimpegno dalle vicende amministrative della sua città.

D’altro canto che Gad Lerner parli o meno alle commemorazioni del XXV aprile può essere argomento di discussione, volendo anche verbosa, ma certamente non può determinare l’abdicazione dal proprio ruolo amministrativo di chicchessia. E’ personaggio divisivo, ma non così importante.

Fratelli d’Italia in accordo con l’amministrazione comunale e provinciale è già al lavoro per per l’oratore ufficiale del prossimo XXV Aprile, che sia altrettanto noto ma meno politicamente strabico.

Buone commemorazioni del XXV Aprile e del I Maggio a tutti.