Under 19 PFV: lunga e scomoda trasferta, finita nel migliore dei modi

CAMPIONATO UNDER 19

2^ fase – Coppa Piemonte

5^ GIORNATA– girone con gare di sola andata

Martedì 18 aprile 2023 ore 19,00 –a Cavallermaggiore (CN) – Palasport – Via San Giorgio

B.C. Gators Savigliano - Pallacanestro Femminile Vercelli 48-52

(parziali: 8-14;16-23; 33-33)

Tabellino PFV: Chillini 7; Momo 15; Porcelli; Ifa Uwaidae 2; Barbero; Cafasso; Zanetti 3; Dikrane 2; Prinetti 9; Carrozza 5; Francese A. 9; All.re Gianfranco Anastasio.

La lunga e scomodissima trasferta di Cavallermaggiore, fissata di martedì con inizio gara alle 19.00 e termine intorno alle 21.00, con rientro - quindi - nelle ore notturne, si è conclusa bene per le Under 19 della PFV che hanno vinto per 48-52.

Le ragazze di Anastasio hanno avuto un buon approccio alla gara, nonostante i molti chilometri percorsi sedute in auto (per la stranezza del calendario, anomalo, con gare di sola andata, va detto che alle saviglianesi sarà risparmiata la trasferta a Vercelli, che per loro sarebbe stata la più lunga) sono subito riuscite a carburare e ad acquisire un piccolo vantaggio (8-14) nel primo quarto, muovendosi bene in fase d’attacco.

Nel secondo periodo le due squadre, sostanzialmente, si equivalevano, con la PFV che racimolava ancora un punticino di vantaggio per il 16-23 di metà gara. Aspetto positivo, per le vercellesi, è di essere riuscite a contenere ancora sotto la doppia cifra le avversarie nel quarto.

La ripresa era, invece, un’altra cosa.

Nel solo terzo quarto, infatti, le padrone di casa riuscivano a recuperare tutto lo svantaggio (17-10) e impattavano al 30’ sul 33-33, migliorando le proprie percentuali di tiro e difendendo meglio che nella prima parte di gara.

La situazione di parità permaneva a lungo anche nell’ultimo quarto (44-44 a 4’ dal termine) ma nei minuti finali Momo & C. erano brave a rimanere fredde e concentrate ed a doppiare le avversarie con un parzialino di 4-8 che consentiva loro di portare a casa la vittoria.

Tutto sommato, al di là del risultato finale, la PFV ha disputato un incontro più che soddisfacente sotto il profilo agonistico, giocando da squadra, e coach Anastasio ha avuto modo di esprimere il proprio compiacimento, a fine gara, per la prova offerta dalle ragazze, tanto sul piano realizzativo quanto su quello della concentrazione che non è quasi mai venuta meno lungo tutto l’arco dell’incontro, tranne forse – ma solo un po’ – nel terzo periodo, definendo la vittoria “meritata quanto sudata”.

Con questo risultato l’Under 19 della PFV si trova ora a sei punti, a pari merito con altre due squadre (Arona e Gators) e due giornate ancora da disputare, di cui in una osserverà il turno di riposo. L’obiettivo è uno dei posti fra il 3° ed il 4°, dal momento che la finale tra prima e seconda classificata nel girone appare abbastanza fuori portata, visti gli incroci degli ultimi due turni in programma.