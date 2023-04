Due pomeriggi di visite guidate: apre la Torre dell'Angelo

Visite guidate per salire sulla Torre dell'Angelo e scoprirne storia, architettura e leggende. A organizzare l'appuntamento sono i giovani del Fai di Vercelli, con il patrocinio del Comune: appuntamento oggi, sabato 15, e domenica 16 aprile dalle ore 14.30 alle 19.30.

«La sua struttura e la leggenda popolare da cui deriverebbe il suo nome così singolare sono alcune delle curiosità che si potranno scoprire partecipando all’apertura straordinaria della Torre dell’Angelo - spiegano gli organizzatori -. Un’immersione nella storia e nell’architettura della città di cui i visitatori potranno godere grazie al Comune di Vercelli con le visite accompagnate del Gruppo Fai Giovani di Vercelli».

La salita fino in cima permetterà di gettare lo sguardo sulle meraviglie della città.

«Per la salita si ricorda che il sito presenta delle barriere architettoniche non superabili; per il percorso di 242 scalini occorre indossare calzature comode e abiti che evitino l’inciampo», precisano gli organizzatori.

Per partecipare è richiesto un contributo a partire da 3 euro per gli iscritti Fai, 5 euro per i non iscritti. Nel corso dei pomeriggio c'è la possibilità di iscriversi al Fai versando la quota di benvenuto Fai Giovani di 15 euro, dai 18 ai 35 anni e di rinnovare alla stessa quota.