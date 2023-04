Barista, avventore e poliziotti feriti (e locale distrutto): la notte di follia in via Foà

Si chiariscono alcuni aspetti dell'assalto che, la sera di Pasqua, è costato gravissimi danni al "Porto della Birra", locale del centro tra via Foà e via Morosone e ha causato anche il ferimento del barista e di un avventore del locale.

Un giovane è stato arrestato per violenza o minaccia, resistenza e lesione personale aggravata a un pubblico ufficiale ed è stato denunciato in stato di libertà per danneggiamento aggravato ed oltraggio a pubblico ufficiale.

La richiesta di intervento è giunta alla sala operativa della Questura la sera di Pasqua, poco dopo le 23: all'arrivo in via Foà gli agenti sono stati avvicinati da un giovane, già noto agli Uffici della Questura, che urlando e inveendo contro di loro, manifestava un atteggiamento aggressivo e ostile al punto tale da aggredire al volto uno dei poliziotti intervenuti e danneggiare un’autovettura di servizio. Un atteggiamento proseguito alla presenza di numerose persone e che, alla fine, ha costretto il personale delle Volanti ad ammanettare e bloccare il giovane al fine di contenere l'atteggiamento aggressivo e violento.

In seguito è stato appurato che il ragazzo, insieme ad altri giovani, aveva devastato l'esercizio commerciale, aggredito fisicamente un dipendente e un avventore, sferrando calci e pugni e provocando loro ferite lacero-contuse al capo e un trauma cranico giudicati guaribili in giorni tre e sette.

Ammanettato e portato in Questura, il ragazzo, invece di calmarsi, ha aggredito un altro poliziotto, procurandogli lesioni all'avanbraccio. Per contenere il suo stato di agitazione è stato chiesto l'intervento del 118 e del personale sanitario del 118 che lo ha sottoposto a visita.

Al termine degli accertamenti, il giovane è stato dichiarato in arresto e trasferito alla Casa Circondariale di Vercelli in attesa della convalida della misura pre-cautelare.

Sono in corso ulteriori indagini per ricostruire la dinamica della lite e identificare altre persone coinvolte.