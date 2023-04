Assalto notturno al Porto della Birra, un arresto

Giornata di lavoro, al Porto della Birra, all'angolo tra via Foa e via Morosone, per ripristinare i danni causati, nella serata di Pasqua, da un gruppo di giovani teppisti, entrati nel locale intorno alle 22,30, forse per inseguire altri ragazzi con i quali erano in corso dissidi sfociati in violenza.

A farne spese, però, è stato il locale: i ragazzi, dopo essersi introdotti nella birreria, hanno iniziato a distruggere bicchieri e suppellettili per poi malmenare un dipendente e alcuni avventori che nulla avevano a che fare con la banda.

Un assalto ripreso anche in alcuni video che rendono il senso di violenza di un'aggressione assurda. Alcune persone hanno dovuto far ricorso alle medicazioni del Pronto soccorso, mentre un cartello "Chiuso per aggressione" campeggia sulla vetrina del locale a indicare l'accaduto.

Nell'immediatezza sono intervenuti diverse Volanti della Polizia che hanno messo con fatica fine ai disordini che si erano scatenati. Anche tra gli agenti qualcuno ha riportato conseguenze e ha dovuto far ricorso alle cure mediche.

Una persona sarebbe stata arrestata in flagranza, ma le indagini proseguono per fare chiarezza su tutti i contorni dell'assalto. Sono attese comunicazioni su denunce o altri provvedimenti presi nei confronti delle persone coinvolte nell'assalto.