Un quad e tanti guai: il controllo finisce con due denunce

Alla guida di un quad senza indossare il casco protettivo, un 44enne di Borgosesia, già noto alle forze dell'ordine, si è reso protagonista di un movimentato inseguimento. L'uomo, fermato per un controllo dalla pattuglia della Polizia stradale del distaccamento di Varallo, èsubito apparso in stato di ebbrezza. Alla richiesta degli agenti di sottoporsi a controllo etilomentrico, l'uomo non solo ha rifiutato ma si è anche dato alla fuga, a piedi, dileguandosi.

Il persone di servizio lo ha rintracciato poco dopo, insieme alla fidanzata 26enne che, alla vista dei poliziotti, ha improvvisamente aggredito un agente. In palese stato ri ebbrezza, sia l'uomo che la donna hanno iniziato a inveire contro i poliziotti e a opporre resistenza ai controlli: in supporto è poi stata chiamata una pattuglia ei carabinieri di Scopa che, insieme ai poliziotti, è riuscita a bloccare i due.

Entrmabi sono stati denunciati per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale e la ragazza anche per ubriachezza molesta. Per l'uomo, invece, è arrivata una denuncia per il rifiuto di sottoporsi all'alcoltest. Infine, nel corso dei controlli, è poi emerso che il quad era sprovvisto di assicurazione e la patente dell'uomo non lo abilitava alla guida del quadriciclo: il mezzo è così stato sequestrato e l'uomo sanzionato anche per la guida senza casco.