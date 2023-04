Rices sconfitti dal Piossasco (ma il punteggio è bugiardo)

Piossasco 99 – Vercelli Rices 60

Tabellino Rices.

Chiantaretto 13, Agoglia 2, Conte, Cappello 2, Liberali 17, Volpe, Gamba 9, Vercellone 8, Cattaneo 7, Memaj, El Hammami 2.

Coach Antonio Galdi (vice Max Acquadro).

Sconfitta che non fa una piega, quella rimediata dai Rices contro il Piossasco.

Quello che fa una piega è il punteggio, che non rispecchia l'andamento della gara. Più forti, senza dubbio, i padroni di casa, una squadra giovane che punta tutto sull'intensità, con elementi più precisi al tiro dei Rices e anche più “fisici”, anzi troppo fisici (grazie alla benevolenza arbitrale, che non serviva).

I Rices si sono presentati in formazione più rimaneggiata del solito. Galdi, aveva infatti a disposizione il solo Agoglia, nel ruolo di play, vista l'assenza per infortunio di Maccapani. Ha dovuto così improvvisare nel ruolo di regista, per fare rifiatare Agoglia, ora Conte, ora Chiantaretto (che è partito male ma poi si è ripreso), ora El Hammami.

Lo ribadiamo. Vittoria sacrosanta dei padroni di casa, ma con un punteggio bugiardo.