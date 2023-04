Cardano e Valentini: «Grazie ai tifosi e alla curva»

Mister Massimo Gardano analizza la preziosa vittoria del "Piola-Robbiano" contro l'Arzignano: "Giornata perfetta e una vittoria che pesa tantissimo. Complimenti ai ragazzi per quello che hanno prodotto dimostrando in campo il loro valore, cancellando con la la loro prestazione le illazioni emerse in settimana.

E un grazie ai nostri tifosi e alla Curva Ovest che ci ha sempre sostenuto. Io a queste cose ci bado. Bisognava vincere e si è vinto. Abbiamo fatto buone cose. Loro hanno creato un'azione davvero pericolosa, subito dopo il nostro gol, neutralizzata da Valentini, mentre noi, oltre al rigore sbagliato,. abbiamo avuto diverse opportunità. E' chiaro che, quando una squadra è in svantaggio cerchi di essere più aggressiva.

Oggi la squadra ha messo in campo quello che avevamo chiesto: cuore, spirito, appartenenza alla maglia e qualità perché con l'Arzignano c'è stata anche questa componente. Oggi abbiamo fatto un passo importante, ma io sto già pensando alla sfida di sabato a Pordenone.