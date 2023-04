Maggioranza litigiosa, e che non vuole discutere

Comunicato.

Chi ha paura di discutere è perché non ha niente da dire o non ha consapevolezza di quello che potrebbe succedere se dovesse affrontare una discussione.

È quello che è successo ieri in consiglio comunale a Vercelli, quando la maggioranza ha imposto di non discutere la mozione presentata come Partito Democratico e SiAmo Vercelli, finalizzata a portare in aula i litigi tra Lega e Fratelli d’Italia che abbiamo tutti letto sui giornali in queste settimane.

Litigi su un incarico, quello di Presidente del Consiglio Comunale, non su temi politici di interesse per la città, che tuttavia hanno delle conseguenze sull’azione di una maggioranza sempre più sfilacciata, tenuta insieme solo dal potere, ma che non è in grado di pianificare nulla. E di questo, sì, ne risentono i vercellesi.

La maggioranza ha fatto finta di niente e, inventandosi una presunta illegittimità della mozione, ha deciso di non farla trattare.

La Lega, che tante polemiche aveva fatto sui giornali, è riuscita a non essere coerente con sé stessa, dimostrando la sua ormai inarrestabile irrilevanza. Il Sindaco si è trincerato dietro ai partiti da cui è ormai dipendente, dimostrando la paura di affrontare la realtà.

Realtà che dice ormai che i partiti di centrodestra e il Sindaco sono tenuti insieme solo dalla necessità di conservare gli incarichi, ma non hanno più nulla da dire e da immaginare per il futuro della città.