Caro bollette, scambio di accuse in Consiglio, ma voto unanime sull'ordine del giorno

Viene approvato all'unanimità l'ordine del giorno della minoranza dedicato al caro bollette. Anche se, nelle due ore dedicate alla discussione, maggioranza e opposizione si fronteggiano su posizioni ben lontane tra loro. Nella seduta del Consiglio comunale, così come era avvenuto in Commissione bilancio, interviene anche Paolo Echino, amministratore delegato di Atena Trading, che ribadisce le posizioni dell'azienda: «Abbiamo attuato uno sconto sul prezzo che era stato comunicato ai clienti entro i termini di legge; abbiamo concesso ampi piani di rateizzazione e siamo disponibili a studiare altre soluzioni per il 2023, a partire da un tavolo di lavoro congiunto».

L'ordine del giorno proposto da Pd, SiAmo, Voltiamo Pagina e Catricalà del gruppo misto impegna il Comune a chiedere la riduzione delle tariffe e a studiare misure a sostegno delle fasce più colpite dai rincari. Azioni che, secondo quanto dice nel suo intervento il sindaco, Andrea Corsaro, sarebbero già state messe in atto: «Abbiamo scritto ad Atena ottenendo uno sconto sui prezzi applicati e fatto una variazione di bilancio per coprire le circa 200 domande aggiuntive che sono arrivate per il bonus bollette. Abbiamo aumentato i fondi per il sociale e cerchiamo di andare tutti nella stessa direzione» spiega il sindaco.

Echino, nel suo intervento, ripercorre le motivazioni dei maxi aumenti lamentati da molte famiglie, ricordando però che «per tutto il 2022 l'azienda ha fatto pagare il gas un quinto o un sesto dei prezzi di mercato». Il manager ricorda come, la scorsa estate, fosse stato lo stesso ministro Cingolani a lanciare l'allarme sul rischio di non avere gas per il riscaldamento invernale. Asm, come altre aziende, aveva predisposto un piano di acquisto pagando però il metano a un prezzo record. Un valore poi sceso nel corso dell'inverno, particolarmente mite e che dunque ha richiesto consumi inferiori alla media invernale. Ma intanto l'aggiornamento dei prezzi è diventato esecutivo per i contratti in scadenza. «Abbiamo puntualmente comunicato le nuove tariffe - sottolinea Echino - e, cercando di venire incontro ai vercellesi, applicato uno sconto del 12%. Spiace sentir dire che i cittadini si sentano fregati dalla società», aggiunge rispondendo all'intervento con il quale il consigliere Pd Michele Cressano parla di «una fuga dei vercellesi da Atena verso altri operatori».