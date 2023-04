Mooskins: successo storico, battuta la prima in classifica ai supplementari

La partenza razzo di Diliddo, la tecnica e i 17 punti firmati da Rossi, le “bombe” di Simone nel secondo quarto, la buona prova di Olmo nel terzo, la grinta elevata al quadrato di Gobbo e Leone nell'incredibile finale, e poi Corino, Ghezzi... vanno citato tutti i cestisti schierati da coach Rigolone nel match con la prima in classifica, giovedì sera alla palestra della Pertini.

Il successo è arrivato solo dopo 5 minuti supplementari: Mooskins 71 Universal 66.

Scarto finale di 5 punti ma tutta la partita è rimasta in bilico, con un +1 ora di una squadra ora dell'altra. Poi i 5 minuti dei supplementari hanno sancito la vittoria dei padroni di casa vicini alla vittoria nei 40 di gioco: a cinque secondi al termine dall'ultimo quarto conducevano infatti per 60 a 57. In questi casi si marca come degli ossessi e agli avversari non resta che il tiro della disperazione: fatto, allo scadere bomba da 3 dell'Universal, vai con i supplementari sul 60 a 60.

Gli ospiti sembrano avere la meglio, 62 a 65 a -3. Ma con tutta la rabbia agonistica in corpo i Mooskins hanno rimontato, disputando un finale entusiasmante, e messo in cassaforte un successo importante (che potrebbe – dipende da come finiranno altri scontri diretti ) significare playoff.

Tabellino Mooskins.

Diliddo 5, Ghezzi 5, Leone 10, Simone 14, Provera, Rossi 17, Rigolone, Corino 3, Gobbo 11, Barale, Gobetti, Olmo 6.

Allenatore Rigolone, vice Lobascio.