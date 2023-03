Fragapane (PD): «Piacco chiuso al pubblico, uno schiaffo allo sport vercellese»

Sono anni che il Partito Democratico denuncia in consiglio comunale problematiche legate ai lavori di ristrutturazione del PalaPiacco, palazzetto su cui l’Amministrazione Corsaro ha investito milioni di euro in questi anni, per poi comunicare in questi giorni che l’impianto resterà chiuso al pubblico in quanto le tribune non hanno i requisiti tecnici per avere le autorizzazioni all’apertura.

Amministrazione che in questi anni, di fronte alle nostre segnalazioni, ha sempre risposto affermando che non ci fosse alcun problema, che si trattava di uno dei migliori impianti in Piemonte.

Nel 2021 ci fu addirittura negato un sopralluogo che avevamo chiesto di poter effettuare a seguito di numerose segnalazioni che erano arrivate dai nostri concittadini in merito alla non correttezza dell’esecuzione dei lavori.

Tutto andava bene a quanto pare, con il solito ritornello di autocelebrazioni e pseudo-dimostrazioni di potere e di arroganza, per poi arrivare ora a quello che è un vero schiaffo allo sport vercellese.

Come al solito (tanti) soldi spesi male, senza ascoltare le segnalazioni dei problemi, per poi dover spendere altri soldi per risolverli.

Questa è la linea politica di questa Amministrazione, che speriamo finisca presto di governare la nostra città.