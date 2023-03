Venerdì letterario: tre autori vercellesi ospiti al Circolino

Tre autori vercellesi - Adriana Barattelli, Felice Pozzo e Franco Ricciardiello - sono i protagonisti del pomeriggio letterario in programma al Circolino dell'Isola, in via Trieste 2, venerdì 31 marzo alle 18. Presenteranno tre lavori molto diversi tra loro per ispirazione, tematiche e stile.

Barattelli, insegnante elementare con la passione per la storia, si diverte a raccontare frammenti di vita di persone che, con le loro azioni, hanno segnato in modo indelebile un particolare momento storico. Nel suo libro "La storia a modo mio" racconta la nascita della Resistenza mescolando piccole e grandi vicende, prosa e versi.

Felice Pozzo è il più importante studioso di Emilio Salagari attualmente all'opera in Italia. Al papà di Sandokan Pozzo ha dedicato libri, ricerche, articoli e scoperte: venerdì presenterà "La vera storia di Emilio Salgari", fondamentale biografia dell'utore veronese, morto suicida a Torino, edita nel 2022 per Odoya.

Giallista, autore di fantascienza ed esperto di cinema, Franco Ricciardiello presenta invece il suo “Storie di Torino", una singolare guida del capoluogo piemontese nella quale, attraverso lunghe passeggiate per le vie della città, ripercorre le vite e le vicende dei personaggi che vi hanno vissuto.

L'incontro è a ingresso libero: per chi lo desidera, su prenotazione, è possibile poi fermarsi a cena con con affettati misti e panissa per continuare a chiacchierare con gli autori. Prenotazioni al 349.1282131.