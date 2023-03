Basket Femminile: risultati e cronache delle ultime gare

PALLACANESTRO FEMMINILE VERCELLI - SETTORE GIOVANILE

CAMPIONATO UNDER 19

2^ fase – Coppa Piemonte

3^ GIORNATA– girone con gare di sola andata

Lunedì 27 marzo 2023 ore 18,45 –a Venaria Palestra Sport Club – Via G. Di Vittorio 18

Basket Venaria - Pallacanestro Femminile Vercelli 55-37

(parziali: 16-10; 33-22; 46-30)

Tabellino PFV: Chillini 4; Debernardi; Barbero; Cadiry; Zanetti 3; Dikrane 5; Prinetti 6; Carrozza 2; Cafasso; Ifa Uwaidae; Porcelli 6. Momo 11; All.re Gianfranco Anastasio.

Nella terza giornata del girone di “Coppa” la PFV è andata a far visita al Basket Venaria, da cui è stata sconfitta per 55-37, al termine di una partita in cui le ragazze vercellesi (ancora una volta con assenze di rilievo) si sono battute con coraggio e determinazione.

Peraltro, al cospetto di una squadra sicuramente più attrezzata e superiore dal punto di vista fisico, con un paio di “lunghe” di buon livello nel roster, le armi delle ragazze di Anastasio si sono rivelate insufficienti per aspirare ad un risultato favorevole.

Dopo un primo quarto giocato in equilibrio e chiuso col parziale di 16-10 per la squadra di casa, quest’ultima tentava un primo e decisivo allungo nel secondo periodo, portandosi sul 33-22 a metà match.

Niente di irrecuperabile in teoria, a condizione che la PFV migliorasse nelle percentuali di tiro e nella scelta delle conclusioni, e fosse un po’ più attenta in difesa, dove aveva lasciato troppi spazi alle avversarie, che già prevalevano fisicamente sotto canestro.

Tutto questo, però, non avveniva negli ultimi 20’ in cui, invece, il divario si dilatava: dapprima al 30’ sul 46-30, dopo una frazione giocata in modo non disprezzabile da parte delle ospiti le quali però incameravano altri cinque punti di scarto che, sommati ai precedenti di ogni periodo, portavano il gap a -16. Giochi fatti, dunque, con l’ultimo quarto di mera accademia, in cui le squadre finivano per equivalersi (9-7) e nulla cambiava fino alla sirena finale.

Le ragazze di coach Anastasio, in sostanza, hanno dato quello che potevano, con la formazione che hanno potuto schierare, ma come si sa, nel basket, se una squadra vanta maggiori doti fisiche e tecniche insieme rispetto all’altra, nove volte su dieci vince, e questo è stato uno di quei casi.

La prossima gara che vedrà impegnate le Under 19 si giocherà a Vercelli, alla Palestra della Sc. Media Pertini – Lanino, lunedì 3 aprile alle 19,40, contro Basket Mado Valenza, già sconfitto due volte in qualificazione e che, almeno sulla carta, dovrebbe rappresentare un ostacolo meno arduo di quello odierno.

CAMPIONATO UNDER 19

2^ fase – Coppa Piemonte

2^ GIORNATA DI ANDATA –

Venerdì 24 marzo 2023 ore 20.10 –a Torino– Pal. Massari – Via Massari 114

Polisportiva REBA - Pallacanestro Femminile Vercelli 33-71

(Parziali:9-9; 17-30; 28-52)

Tabellino PFV: Francese A. 14; Momo C.13; Chillini 6; Cadiry; Zanetti 13; Barbero 5; Dikrane 2; Carrozza 18; Debernardi. Lo Kahr; Ifa Uwaidae n.e. Francese E. All.re Gianfranco Anastasio.

Nel posticipo della seconda giornata del girone di “Coppa” le Under 19 della PFV sono andate ad imporsi con autorità a Torino, sul campo della Pol. Reba per 33-71.

L’approccio alla gara non si può affermare che sia stato dei migliori, con le vercellesi oltremodo contratte, quasi colpite un’altra volta dal cosiddetto mal di trasferta. Il primo quarto si chiudeva, infatti, sul basso punteggio di 8-8, il che suscitava le ire di coach Anastasio il quale, in panchina, nel breve intervallo prima del secondo periodo, “scuoteva” a dovere le sue che si ripresentavano in campo quasi come se fossero diventate un’altra squadra.

Sotto un fuoco di fila condotto ora dall’una ora dall’altra giocatrice in campo, le Under 19 della PFV ritrovavano quella determinazione e quella grinta che hanno sempre messo in mostra negli ultimi tempi, e non avevano difficoltà a distanziare le avversarie già a metà gara (17-30).

Nella ripresa, poi, le ragazze di Anastasio dilagavano, portandosi sul 28-52 al 30’ e concludevano la gara in crescendo (5-19 il parziale del quarto periodo) fissando il risultato finale a +38, con pieno merito.

In doppia cifra Carrozza (18), Francese Arianna (14), Zanetti (13), Momo C. (13) ben supportate da Chillini (6), Barbero (5) e dall’inesauribile Dikrane (2), sempre presente in ben tre campionati, e da Debernardi e Lo Khar in difesa. Da registrare il ritorno in panchina della lungodegente Ifa Uwaidae, e l’esordio fra “le più grandi” di Elisabetta Francese, classe 2008.

Le Under 19 targate PFV sono ora attese già lunedì 27.3 alle ore 18.45, da Basket Venaria in trasferta, per un incontro che si prospetta piuttosto impegnativo.

CAMPIONATO UNDER 17 -

Girone finale per il titolo regionale

2^ giornata di ritorno

Sabato 25.3.2023 ore 15,00 ad Alice Castello - Palestra Comunale – Via Cossano s.n.c.

Pallacanestro Femminile Vercelli – Polisportiva REBA – Torino 75-40

(Parziali: 15-9; 41-12; 52-36;)

Tabellino PFV: Cafasso 4; Giuliani 11; Rizzato 9; Arca 2; Giorgi 2; Pintonello; Carrozza 16; Nicolotti; Momo M.18; Barbero 2; Dipace 2; Dikrane 9; All.re Javier Adipe Alsina.

Prosegue decisa la marcia delle Under 17 della PFV verso le finali a quattro, dopo l’agevole vittoria casalinga contro Polisportiva Reba di Torino per 75-40.

Come dice il risultato finale, le ragazze di Javier Adipe Alsina, oggi assente e sostituito in panchina da Fabrizio Castelli, hanno saputo imporsi con autorevolezza, conducendo la gara per tutti i 40’, nonostante un rendimento un po’ altalenante.

Nei primi 10’, infatti, la PFV si portava avanti con un leggero scarto per 15-9, lasciando le avversarie ancora in partita ed in pieno inseguimento. Nel secondo periodo, invece, registravano meglio il loro gioco e piazzavano un devastante 26-3, difendendo aggressivamente e sbagliando poco in attacco, cosicché chiudevano in pratica la gara all’intervallo lungo, avanti sul 41-12.

Forse questa estrema facilità di imporsi faceva sì che le padrone di casa si rilassassero un po’ troppo in campo, mettendoci meno grinta e non traendo i giusti vantaggi dalle rotazioni effettuate: il risultato era che REBA recuperava ben 13 lunghezze in un solo periodo (11-24) e si portava sul 52-36 a tre quarti di gara.

La squadra ospite veniva, comunque, tenuta a distanza di sicurezza ma, con un parziale analogo nell’ultimo quarto, avrebbe anche potuto rimontare quasi tutto lo svantaggio, almeno in teoria.

Invece, sempre in altalena di rendimento, come detto prima, la PFV piazzava un nuovo perentorio 23-4 negli ultimi 10’ di gioco, e chiudeva definitivamente il match a + 35.

Prova positiva di tutte le ragazze che Castelli ha alternato in campo, chi in attacco con buoni bottini, e chi in difesa, contribuendo a tenere a 3 e 4 punti realizzati le avversarie in due dei quattro quarti ed a portare a casa la vittoria che avvicina sempre più le vercellesi alle final four per il titolo piemontese.

La squadra sarà ancora in campo sabato 1° aprile alle 16,00, sempre fra le mura amiche, contro quell’Arona Basket, quest’anno sempre vincitrice in tutti i tre confronti sinora disputati

CAMPIONATO UNDER 15 2^ fase Coppa Piemonte – 1^ GIORNATA di ritorno Domenica 26.3.2023– a Vercelli – Palapiacco - ore 11,00 Pallacanestro Femminile Vercelli – Langhe Roero Basket 34-40 (Parziali: 10-9; 20-13; 26-27) Tabellino PFV: Dipace 8; Cavalli; Nicosia 5; Torazzo 2; Francese E. 8; Haxhiasi; Fall Dior n.e.; Tagliabue 2; Nicolotti 2; Dikrane 5; Bari H 2. All.re Gianfranco Anastasio

Non riesce la sospirata rivincita alle Under 15 della PFV, che devono cedere le armi, in casa, dinanzi a Langhe Roero Basketball che si impone per 34-40 e consolida il primo posto del girone.

Eppure le vercellesi, nonostante lo stress dell’ora legale, avevano cominciato giocando con attenzione e raziocinio, soprattutto in difesa, tanto che al 10’ conducevano 10-9 e nel secondo periodo sapevano allungare, sfruttando alcuni buoni contropiedi, innescati da recuperi palla di Dikrane e Dipace, ed alcuni tiri di Francese, per il 20-13 di metà match che lasciava ben sperare circa l’esito finale della contesa.

Poi però, nella seconda parte di gara, le vercellesi pasticciavano un po’ troppo, regalando numerosi palloni alle avversarie per facili conclusioni 1 c 0, ed optando, troppo spesso, per scelte di tiro complicate od obbligate (perché nessuna si muoveva a ricevere) che non andavano a buon fine.

Le langarole, così, recuperavano l’intero svantaggio e mettevano la testa avanti al 30’ sul 26-27.

Nell’ultimo quarto, dopo un lungo tratto di gara condotta in parità, sempre grazie ad errori delle ragazze di Anastasio, le ospiti riuscivano ad allungare di qualche punto ed a mantenere il vantaggio di +6 sino al termine, rintuzzando i tentativi di rimonta vercellesi, che naufragavano tra passaggi sbagliati e tiri non ben costruiti e, quindi, falliti.

Con questa sconfitta interna le Under 15 PFV si precludono di fatto ogni chance di raggiungere il primo posto nel girone, ma restano in corsa per il secondo, che da pur sempre diritto all’accesso alle finali di “Coppa Piemonte”.

Prossima gara domenica 2 aprile 2023 alle ore 11.00 a Moncalieri, contro Libertas Moncalieri, per continuare a sperare nella qualificazione alle finali.

CAMPIONATO UNDER 14 – 2^ fase di Coppa Piemonte Girone “Unico” – 2^ giornata di andata Domenica 26.3.2023 - a Castelnuovo Scrivia – Pal. Sc. Medie Don Orione - ore 11,00. Derthona Basketball Lab - Pallacanestro Femminile Vercelli – 47-21 (parziali: 10-6; 22-8; 32-13) Tabellino PFV: Valentini; Ferla; Trotti 4; Lahmidi; Mura; Panelli 9; Cabo Bolado; Follia; Zannini; Stile 2; Galbiati 4; Fall A. 2. All.re Davide Simone.

La formazione Under 14 della PFV ha dovuto segnare il passo a Castelnuovo Scriva, sconfitta per 47-21 da Derthona Basketball Lab, al termine di una partita senza molta storia, che le padrone di casa si sono aggiudicate senza fare nulla di eccezionale.

Dopo un primo quarto in equilibrio o quasi (10-6), le padrone di casa dominavano il secondo lasciando a 2 punti realizzati le avversarie (10-2) cosicché, a metà match, lo score diceva 22-8, e le chances di rimonta per le ospiti erano già ridotte al lumicino.

Nella seconda parte della gara, altri due parziali non eclatanti ma di sostanza a favore di Derthona (10-5 e 15-8), mettevano fine ad ogni velleità delle ospiti e la squadra di casa vinceva, così, la partita con 26 punti di scarto che, onestamente, forse non riflettono la differenza attuale fra le due squadre.

Le vercellesi hanno denunciato, una volta di più, la loro difficoltà in fase realizzativa e, questa volta, hanno faticato oltremodo anche nella manovra, contro una squadra obiettivamente “più avanti” di loro.

La prossima gara per le giovani di Davide Simone sarà sabato 1.4.2023 alle 15,15 a Vercelli, Palapiacco, contro Area Pro 2020

CAMPIONATO UNDER 13 – 2 ^ fase per la qualificazione alle final four per il titolo. Girone E 4^ giornata di andata Sabato 25.3.2023– a Cuneo – Palasport Sport Area – Via Mereu 28- Borgo S. Dalmazzo Ore 14.45 Granda College -Pallacanestro Femminile Vercelli 63-23 (parziali: 19-4; 32-8; 45-15). Tabellino PFV: Stile 10; Lahmidi 4; Triberti; Balzaretti 4; Bari; Alilou 3; Monaco; Sadmy; Pavia 2, Oppezzo. All.re Davide Simone

Perentorio stop quello subito dall’Under 13 PFV a Cuneo, contro Granda College per 63-23, con uno scarto che mette in luce, senza troppi giri di parole, quanto ci sia da lavorare ancora, in casa vercellese, per pensare di raggiungere livelli di eccellenza in regione.

E’ ovvio che si tratta di ragazze di 13 anni ed anche meno, le quali, quindi, hanno tanto tempo davanti a sé per farlo, com’è negli auspici della società.

Le ragazze di Simone Davide sono partite subito col freno a mano tirato e sono andate sotto 19-4 già al 10’, con la partita totalmente in salita per loro. Nel secondo quarto il copione non cambiava ed a metà gara il tabellone diceva impietosamente 32-8.

Le vercellesi facevano una gran fatica ad andare al tiro e quindi a segnare, ed erano in grave difficoltà anche in fase di manovra, contro la difesa aggressiva delle padrone di casa.

Il risultato era un progressivo dilatarsi dello scarto fra le due squadre (45-15 al 30’) sino al +40 finale a favore delle cuneesi.

Le giovanissime vercellesi saranno di nuovo in campo domenica 2 aprile alle ore 16.15 in quel di Nole per un’altra gara che si preannuncia tutt’altro che facile, posto che Basket Nole si è aggiudicata i due precedenti incontri della stagione.