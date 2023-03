Passeggiata in viola, alla scoperta degli alberi della città

Passeggiata in viola, venerdì 31 marzo ore 17,30, per ammirare la fioritura del monumentale glicine di Palazzo Tartara e per scoprire curiosità e aspetti storici e botanici del ricco patrimonio arboreo della città, a partire dai giardini di Sant’Andrea, fino ai monumentali Liquidambar del Duomo.

La passeggiata, organizzata dal Centro Ricerche Atlantide e condotta da Sara Ghirardi si concluderà verso le 19 con un aperitivo (facoltativo) al Social cafè, dopo aver ammirato la spettacolare fioritura dei glicini di Palazzo Tartara, tra gli esemplari più antichi d’Italia, in questo periodo nel loro migliore abito.

E, per dare un ulteriore tocco di colore all'iniziativa, l'invito rivolto ai partecipanti è di indossare un capo di colore viola.

La partecipazione è a offerta libera a sostegno dei progetti del Cra. La prenotazione è obbligatoria scrivendo a centroatlantide@yahoo.it o telefonando al 347.2454481. L'aperitivo viola è proposto dal Social Caffè in via Laviny al costo di 8 euro.