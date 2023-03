Accumulo rifiuti tra cassonetti, così non va

Il decoro urbano della città di Vercelli è in condizioni pessime ed è sotto gli occhi di tutti. Tra le varie problematiche c’è l’accumulo di rifiuti nei dintorni dei cassonetti cittadini.

Eliminare i cassonetti stradali, come era stato sperimentato nel quartiere Cappuccini, sarebbe quindi una soluzione per affrontare questo problema e contemporaneamente migliorare la qualità della raccolta, raggiungendo gli obiettivi previsti a livello comunitario e favorendo il riciclo. Tale scelta favorirebbe inoltre il passaggio alla tariffazione puntuale, un sistema secondo il quale si paga per i rifiuti prodotti e si premiano i comportamenti virtuosi.

In più occasione esponenti dell’Amministrazione hanno anticipato, in sedi istituzionali e a mezzo stampa, che è in corso una valutazione per l’introduzione di una nuova modalità di raccolta dei rifiuti in città, senza che questa progettualità sia mai stata descritta o discussa ai consiglieri comunali.

Abbiamo quindi protocollato una mozione che si discuterà nel prossimo consiglio comunale, con la quale chiediamo di prevedere, all’interno delle nuove progettualità in fase di discussione, l’estensione della raccolta differenziata porta a porta per le frazioni ad ora conferite a livello stradale (plastica, vetro e alluminio) e di prevedere il graduale passaggio alla tariffazione puntuale.







Alberto Fragapane, Capogruppo Partito Democratico Vercelli

SiAmo Vercelli

Michelangelo Catricalà, Gruppo misto









I sottoscritti consiglieri comunali propongono la seguente mozione.

Oggetto: Promozione di un sistema di raccolta porta a porta con tariffazione puntuale

Premesso che

il tema della raccolta dei rifiuti è una delle maggiori problematiche per le Amministrazioni Pubbliche, sia in termini di gestione che per il forte impatto economico che inevitabilmente ricade sulla popolazione;

dal 1° settembre in 80 Comuni della provincia, ad esclusione di Vercelli, Borgosesia e Villata, è stato introdotto il sistema porta a porta degli imballaggi di vetro e metallo. Nel maggio 2024 verrà introdotta la misurazione del volume dei rifiuti indifferenziati prodotti e la «tariffa puntuale», che si può riassumere nella filosofia «paghi quanto scarto produci»

il Comune di Vercelli ha introdotto una sperimentazione per la raccolta separata delle frazioni di plastica e vetro, che non è stato più preso in considerazione ed esteso dall’attuale Amministrazione

Considerato che

Il Rapporto Rifiuti Urbani di ISPRA specifica come il sistema porta a porta con tariffazione puntuale sia considerato tra gli strumenti più idonei ad assicurare la corretta applicazione della gerarchia europea per la gestione dei rifiuti, nonché ad assicurare il passaggio da un sistema economico “lineare” a uno “circolare”.

Il sistema a tariffazione puntuale, che risponde ai principi europei di “chi inquina paga” e “paga per quello che butti” (PAYT - “Pay-As-You-Throw”), attraverso la misurazione del rifiuto conferito dall’utente, permette a quest’ultimo di avere una tariffa più vantaggiosa. Tale meccanismo di premialità, per l’utente diventa elemento dominante nell’assunzione di un comportamento ambientale responsabile che non viene dettato esclusivamente da un sistema sanzionatorio.

In quest’ottica, il Legislatore con la legge di bilancio 2021 (legge 30 dicembre 2020, n. 178) ha stabilito al comma 767, dell’art.1, la costituzione di un «Fondo per la promozione della tariffazione puntuale», con una dotazione pari a 5 milioni, per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Tale fondo ha la finalità di incentivare l’adozione dei sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti conferiti dalle utenze domestiche al servizio pubblico, nei comuni aventi la propria superficie, in tutto o in parte, compresa all'interno di una Zona economica ambientale (ZEA).

Rilevato che

La situazione del decoro urbano della città di Vercelli presenta notevoli lacune

Tali situazioni di degrado si concentrano anche nelle aree dedicate al conferimento stradale dei rifiuti, anche per via di inefficienze nella gestione del servizio

L’eliminazione dei cassonetti stradali rappresenta una modalità per migliorare il livello di raccolta, raggiungendo gli obiettivi previsti a livello comunitario, ed eliminare le problematiche legate all’accumulo di rifiuti in tali aree

Preso atto che

In più di un’occasione esponenti dell’amministrazione hanno anticipato, in sedi istituzionali e a mezzo stampa, che è in corso una valutazione per l’introduzione di una nuova modalità di raccolta dei rifiuti in città

Tale progettualità non è stata discussa o presentata in maniera esaustiva al consiglio comunale

Il consiglio comunale impegna il Sindaco e la Giunta