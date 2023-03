Incendio in un'abitazione di via Mombarone, nella zona di Vercelli che si trova tra corso Fiume e via Monviso, poco dopo la mezzanotte tra sabato e domenica.

Le fiamme sono partite al secondo piano di uno stabile e solo il tempestivo intervento di una squadra dei Vigili del Fuoco della sede centrale di Vercelli ha permesso di evitare che il rogo potesse estendersi ad altri appartamenti.