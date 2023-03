Auto contro la spalletta del ponte del Canale Cavour: cinque feriti intrappolati tra le lamiere - FOTO

Un altro grave incidente sulle strade vercellesi. Intorno alle 8,30 di sabato mattina una vettura si è schiantata contro il pilone del ponte sul canale Cavour sulla SP6 Balocco-Formigliana.

A bordo cinque persone rimaste ferite e intrappolate all'interno del mezzo.

Per i soccorsi sono intervenute le squadre Vigili del Fuoco del Comando di Vercelli e quelle del distaccamento volontario di Santhià, che hanno dovuto lavorare a lungo per estrerre i feriti e mettere in sicurezza il mezzo. Dopo un lavoro svolto di concerto con il personale sanitario delle ambulanze e dell'elisoccorso, quattro persone sono state trasportate al Pronto soccorso dell'ospedale Sant'Andrea di Vercelli da due ambuilanze del 118, mentre l'autista, in condizioni molto più gravi, è stato elitrasportato al Maggiore della Carità di Novara.

Sul posto i Carabinieri di Buronzo e Vercelli che si stanno occupando di ricostruire la dinamica del sinistro.