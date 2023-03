Corso di sci per i ragazzi di elementari e medie: un successo annunciato

Si è concluso da poco il corso di sci per i bambini delle scuole elementari e i ragazzini delle medie di Borgosesia, organizzato dal Comune per il quinto anno consecutivo.

«Anche quest’anno il corso, che il Comune promuove già da diversi anni, ha avuto un grande successo – dice l’assessore all’Istruzione Gianna Poletti – l’iniziativa rientra nel nostro intento di stimolare l’attività motoria per gli alunni delle nostre scuole. Lo facciamo proponendo varie discipline durante l’anno scolastico - aggiunge – e tra queste il corso di sci è particolarmente apprezzato dalle famiglie anche perché lo offriamo a prezzi contenuti, in modo che tutti possano partecipare».

Il corso di sci si inserisce in un contesto particolarmente attento alla promozione dello sport tra le giovani generazioni: «L’impegno della nostra Amministrazione è rivolto ad avvicinare i bambini e i ragazzini borgosesiani allo sport, facendo loro conoscere più discipline possibili – dice l’amministratore – mettiamo dunque a disposizione degli allievi delle scuole cittadine anche le discipline sportive meno diffuse, in modo che possano farne esperienza. In questo contesto – spiega Urban – stanno avendo un grandissimo successo la scherma e l’attività di difesa personale: discipline a cui magari non si pensa in prima battuta, ma che poi conquistano molti allievi. Lo sci invece è ormai un classico – conclude l’assessore - ed è importante che i bambini che vivono in aree montane come la nostra siano i primi testimonial di questo bellissimo sport».

Il corso 2022-2023 si è concluso con un premio finale a ciascun partecipante ed una gincana, che ha divertito moltissimo tutti i ragazzini: «Complimenti a tutti i partecipanti – commenta il Sindaco Bonaccio – l’appuntamento con lo sci è per il prossimo anno perché, parafrasando un noto detto, “evento che vince, non si cambia” e dunque anche il prossimo inverno i nostri bambini potranno tornare sulle piste di Alagna, dove Monterosa Ski li accoglie sempre al meglio».