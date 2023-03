Basket femminile serie C: la PFV ha la meglio sul Pancalieri (67-59)

CAMPIONATO SERIE C - girone promozione

1^ giornata di andata

Domenica 12.3.2023 – Vercelli - – Palestrone Comunale G. Piacco - ore 20.00

Pallacanestro Femminile Vercelli - Pancalieri 67-59

(Parziali: 18-16; 36-33; 49-41)

Tabellino: Bassani 2; Acciarino 22; Deangelis 1; Bracco 20; Leone Sara 9; Bouchefra 2; Sarrocco 2; Leone Giulia 4; Dockrill; Chillini; Bertelegni 5. Allenatore: Gabriele Bendazzi; ass. all.re Andrea Congionti.

Prima giornata del girone promozione e prima vittoria per la PFV che prevale in casa contro Pancalieri per 67-59, al termine di una gara non entusiasmante ma molto combattuta ed incerta per lunghi tratti.

Le ospiti (presentatesi con solo otto effettivi) hanno potuto sfruttare la loro maggior prestanza fisica, prevalendo a rimbalzo difensivo (solo sei quelli offensivi per la PFV) e mettendo in seria difficoltà le padrone di casa nella loro area dei tre secondi.

Queste ultime hanno dovuto fare a meno di Pollastro, fuori rosa a tempo indeterminato per motivi di studio, oltre alle assenze croniche, ma ancora una volta “la squadra” ha saputo fare quadrato e trarre dalle giocate di tutte le ragazze in campo, i punti necessari a vincere.

L’equilibrio è stato imperante per quasi tutta la gara, ed ogni volta che la PFV tentava un breve allungo di quattro/cinque punti, Pancalieri riusciva sempre a ricucire. Dopo il primo quarto, il risultato era di 18-16. L’andamento altalenante del primo periodo si ripeteva anche nel secondo, che si chiudeva con la PFV avanti di tre soli punti sul 36-33, che però si riveleranno preziosi alla fine.

Come spesso accaduto quest’anno, era poi nella terza frazione di gioco che le ragazze di Bendazzi trovavano la forza di piazzare un piccolo break (13-8) che sommandosi alla dote di tre punti accumulata, consentiva una mini fuga a +8 (49-41) al 30’. A questo punto le vercellesi erano brave a gestire il vantaggio di otto lunghezze, che incrementavano anche sino a +13, per poi mantenerlo con sicurezza sino alla fine, nell’ultimo quarto che finiva in pareggio.

Al termine del match la vittoria è apparsa del tutto meritata dalla squadra come tale, in una gara costellata da tantissimi errori su ambo i fronti, ma certamente di più su quello di Pancalieri, dove forse sono stati più decisivi.

Sugli scudi Acciarino (22 p. ti) e Bracco (20), seguite da Sara Leone (9) e da tutte le compagne che si sono battute con grande impegno ed efficacia consentendo di centrare la vittoria.

Lo scout: la PFV ha tirato con un buon 22/58 (48%) da due, un pessimo 1/12 (8,33%) da tre ed un mediocre 8/18 ai liberi (44%). I falli sono stati 15 fatti contro 9 subiti; i rimbalzi 21 difensivi e solo 6 offensivi; le palle perse solo 4 contro ben 18 recuperate (9 di Bracco); infine la squadra ha servito 9 assist ed effettuato una stoppata. La valutazione complessiva è stata di +63 che, pur non eccezionale, non è male.

Tutto sommato è stata una prova positiva, ben augurante in vista del prossimo impegno di domenica 19 marzo, alle ore 19.00 a Moncalieri, contro Libertas Moncalieri che non sarà certamente una gara facile.