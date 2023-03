Peccato: le Under 19 della PFV cedono negli ultimi 10'

PALLACANESTRO FEMMINILE VERCELLI

CAMPIONATO UNDER 19

2^ fase – Coppa Piemonte

1^ GIORNATA– girone con gare di sola andata

Giovedì 9 marzo 2023 ore 20,00 –a Vercelli - Palestra S. M. Pertini

Pallacanestro Femminile Vercelli – Arona Basket 42-55

(parziali: 14-15; 25-26; 38-39)

Tabellino PFV: Francese 4; Momo C. 7; Porcelli 5; Chillini 5; Barbero 2; Cadiry; Zanetti 9; Dikrane 4; Cafasso; Carrozza 2; Momo M. 4. All.re: Gianfranco Anastasio.

Sfiora la vittoria bis la PFV Under 19 contro Arona Basket, ma deve cedere le armi, con il risultato di 42-55, solo nell’ultimo quarto.

Le ragazze di Gianfranco Anastasio, all’esordio nel girone di Coppa Piemonte (ove sono previste gare di sola andata), hanno lottato alla pari con le più quotate avversarie per tre quarti di gara, ma nei 10’ finali non ne avevano più ed hanno perso una buona occasione per mettersi in lizza per la Coppa Piemonte.

La gara è stata molto equilibrata e tirata, come dicono i parziali dei primi tre periodi di gioco: nel primo Arona prevaleva di un solo punto (14-15), che manteneva strenuamente a metà partita (25-26).

Anche al 30’ l’equilibrio non mutava e le distanze rimanevano uguali sul -1 per le vercellesi: 38-39.

Gli ultimi 10’ erano decisivi, con Arona che manteneva una buona efficienza in fase realizzativa (16 punti) mentre la PFV perdeva concentrazione, faceva fatica, e non segnava quasi più. Le sole Francese e Porcelli mettevano dentro un pallone a testa nel quarto (parziale di 4 punti soltanto), e la partita finiva lì, con molto rammarico in casa vercellese, essendosi intravista da vicino la possibilità di bissare la bella vittoria contro le lacuali di un paio di mesi fa.

La prossima gara per la formazione di coach Anastasio sarà venerdì 24.3.23 alle ore 20,40 a Torino, alla palestra Massari, via Massari 114, contro Polisportiva REBA.