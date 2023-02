Isde: «Monitoraggio mirato sui residenti di via Locati e nell'area della fabbrica di pallets»

Riceviamo e pubblichiamo.

Come Isde Vercelli e alla luce di quanto afferma il proponente dello stabilimento di pallets, proponiamo che lo stesso si faccia carico, parallelamente ad Arpa, di sostenere il monitoraggio sanitario per valutare l’eventuale impatto delle immissioni atmosferiche previste durante l’attività produttiva del sito; tale analisi dev’essere integrativa di quella ambientale con Arpa che prevede un monitoraggio continuativo attraverso diverse centraline nei pressi dei punti di immissione.

Ricordiamo che sempre come Isde abbiamo evidenziato col Referto Epidemiologico di gennaio 2022 che la zona di ricaduta dell’inceneritore è pressochè la stessa interessata dal prossimo impianto di pallets; in tale area si è osservata una frequente precocità di decessi rispetto al resto del capoluogo.

Inoltre abbiamo denunciato a fine 2022 un certo numero di decessi under 50 anni verificatesi nelle medesime zone cittadine in pochi giorni a distanza una dall’altra. Il monitoraggio sanitario per essere credibile e serio dovrebbe essere condotto da epidemiologi ambientali con provata esperienza di studi effettuati sul territorio che sono cosa ben diversa della promozione della salute che può essere eventualmente considerata successiva e/o di supporto alle analisi epidemiologiche.

Riteniamo altrettanto riduttivo e distorsivo della realtà, enfatizzare la bonifica dell’area ex Montefibre, in quanto tale operazione, senza dubbi positiva, non azzera l’esposizione a cui residenti dell’area sono stati esposti negli anni e che non è mai stata valutata seriamente attraverso analisi epidemiologiche ad hoc specialmente tra i residenti di via Locati.

Infine riteniamo scorretta l’indifferenza che l’amministrazione comunale attuale ha mostrato non rispondendo ai numerosi comunicati Isde considerando che la popolazione, a differenza degli anni '70-'80, oggi è molto più attenta a queste tematiche e alla propria salute. La sezione Isde di Vercelli avrà premura di confrontarsi con i futuri candidati sindaco e di valutare attentamente i programmi elettorali e quanta importanza verrà destinata a tali tematiche, in modo da sottolineare e suggerire la programmazione di azioni concrete a tutela dei cittadini.