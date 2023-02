Robbio, addio a Mario Preve, ex patron di Riso Gallo

Lutto nel mondo dell'imprenditoria per la scomparsa a 82 anni di Mario Preve, presidente di Riso Gallo, figura di riferimento della filiera riso.

Nato a Buenos Aires, nel 1941, Preve si era laureato in Economia e Commercio in Italia, proseguendo poi gli studi alla Harvard Business School.

È stato presidente di Riso Gallo, presidente dell’Associazione Italiana Industrie Risiere (AIRI), membro del consiglio di amministrazione dell’Ente Nazionale Risi, primo italiano a essere eletto Presidente dell’Unione delle Associazioni delle Riserie Europee (UARCEE) – federazione che ha preceduto la FERM, fondatore e membro attivo dell’Esecutivo FERM per molti anni e ha ricoperto molte altre cariche a livello associativo e imprenditoriale.

Preve, lascia la moglie e 4 figli.

“Grazie alla sua visione imprenditoriale – dice la società in una nota – e al suo costante impegno, Mario Preve ha reso Riso Gallo una realtà di punta e riconosciuta a livello internazionale, cui marchio è sinonimo di eccellenza del ‘Made in Italy’. Un leader dal grande senso del dovere e dalla profonda umanità, da sempre impegnato nello sviluppo della sua azienda con l’obiettivo di creare valore per l’intero comparto e per il territorio nazionale. Un uomo che sarà ricordato anche per la sua sincera vicinanza alla comunità e per un profondo legame con la sua famiglia”.