Pallacanestro Femminile Vercelli: nuova vittoria per la Under 19

CAMPIONATO UNDER 19

1^ fase – qualificazione

4^ GIORNATA DI RITORNO –

Lunedì 13 febbraio 2023 ore 20,30 –a Valenza - Palestra C.S. Barcaro

Mado Basket Valenza - Pallacanestro Femminile Vercelli 29-77

(parziali: 8-12; 15-38; 25-58)

Tabellino PFV: Francese 14; Momo C. 15; Porcelli 2; Chillini 14; Barbero 7; Cadiry 2; Debernardi 2; Zanetti 1; Dikrane 13; Cafasso 2; Carrozza 5; All.re: Gianfranco Anastasio.

Nuova vittoria per la Under 19 della PFV, che è andata a vincere in trasferta contro Mado Basket Valenza, per 29-77.

Da registrare le assenze di Ifa Uwaidae, una delle sempre presenti in assoluto e di Prinetti, altra assidua in Under 19, alle quali però le compagne hanno saputo supplire egregiamente.

Dopo l’exploit dell’andata in casa, in cui le vercellesi avevano toccato quota cento punti realizzati, sul campo avversario le ragazze di Anastasio si sono ripetute solo in parte, trovando qualche difficoltà iniziale ad imporre il proprio gioco, ma conducendo le danze per l’intero incontro pur dovendo fare i conti con la resistenza iniziale delle padrone di casa.

Invero già al primo periodo il punteggio era favorevole alle ospiti per 8-12 ma le valenzane erano ancora assolutamente in partita, creando qualche grattacapo alle ospiti, forse ancora non concentrate il giusto.

A metà gara, però, il tabellone diceva 15-38, dopo che la squadra di coach Anastasio aveva cambiato marcia, aggiustando la mira in attacco e difendendo un po’ più aggressivamente, così da acquisire un buon margine di punti da difendere nel resto dell’incontro.

Nella ripresa la PFV operava, poi, ampie rotazioni, evitando di infierire inutilmente nel punteggio come invece hanno fatto altre formazioni del girone contro le valenzane, ed al 30’ allungava ancora sul 25-58, per giungere infine tranquillamente al risultato del 40’ di 29-77, controllando agevolmente il match nell’ultimo quarto, in cui concedeva solo 4 punti alle avversarie.

Tutto sommato la gara ha rappresentato una buona prova generale per l’ultima partita del girone contro Lettera 22 Ivrea, che appare tutta da giocare, ma per vincere la quale ci vorrà molta precisione e determinazione, visti i risultati precedenti sempre sfavorevoli alla PFV, anche se non potrà avere riflessi significativi sulla classifica.

La gara per la formazione di coach Anastasio sarà lunedì 27 febbraio alle 18,00 a Vercelli alla palestra della Scuola Media Pertini (Ist. Lanino).

CAMPIONATO UNDER 17 -

Girone finale per il titolo regionale

1^ giornata di andata

Sabato 11.2.2023 ore 15:00 ad Alice Castello – Pal. Comunale via Cossano s.n.c.

Pallacanestro Femminile Vercelli – OTB Beinaschese 64-41

(Parziali: 15-5; 35- 15, 43-28 )

Tabellino PFV: Cafasso2; Rizzato 4; Arca 1; Giorgi 4; Pintonello; Prinetti 2; Carrozza 14; Giuliani 3; Dikrane 2; Momo M.20 ; Dipace 2; Barbero 10; All.re Javier Adipe Alsina.

Buon esordio per la PFV Under 17 che batte in casa l’OTB Beinaschese 64-41, nella prima giornata del girone di qualificazione alle final four per il titolo regionale.

Vittoria di prestigio, ove si consideri che la Beinaschese milita in serie B, e assolutamente meritata sul campo, dove le vercellesi/ciglianesi/saluggesi hanno disputato una buonissima partita, conducendo le danze sin dall’inizio (15-5 al 1° quarto) e mettendo già a metà partita (35-15) una seria ipoteca sul risultato finale. Nella ripresa si assisteva ad una mini rimonta delle ospiti, che rosicchiavano 5 punti alla fine del terzo quarto (43-28), ma che nulla potevano contro il perentorio rush finale delle ragazze di Javier Adipe Alsina le quali, trascinate dal terzetto Momo (20), Carrozza (14) e Barbero (10), rimettevano a posto le cose, riprendendo a segnare con continuità e chiudendo ogni varco in difesa, confezionando così un comodo ventello finale.

Buona la prima, dunque, e bella soddisfazione per casa PFV, con un primo passo deciso verso la qualificazione alle final four per il titolo, che è divenuto l’obiettivo minimo della società per questa seconda fase.

CAMPIONATO UNDER 14 –

1^ fase di qualificazione

Girone “A” – 4^ giornata di ritorno

Sabato 11 febbraio 2023 a Vercelli – Palapiacco - ore 15,15

Pallacanestro Femminile Vercelli – Basket Femminile Biellese 34-52

(parziali: 7-13; 13-27; 25-38 )

Tabellino PFV: Mura 2; Stacchini ; Bari S.;Trottt 6; Follia; Panelli 8; Lahmidi 8; Stile 2; Valentini; Fall A. 8; Ferla.. All.re Davide Simone.

Onorevole sconfitta casalinga per la Under 14 della PFV ad opera di Basket Femminile Biellese per 34-52, con uno scarto che riduce di circa 2/3 quello dell’andata rimediato a Biella.

Oltre a questo dato meramente numerico, la prestazione delle ragazze di Davide Simone ha lasciato intravedere buoni progressi nel gioco di squadra, anche se esse devono ancora lavorare molto sulla consapevolezza dei propri mezzi e sulla capacità di assumersi responsabilità quando è ora di concludere a canestro.

La partita: dopo un primo quarto di studio (7-13), le biellesi tentavano la fuga, ma le giovani PFV nel 2° quarto si portavano a ridosso (-6) per poi cedere sul finale di tempo (13-27). Esse mantenevano però le distanze (25-38 al 30’) per poi lasciare ancora una manciata di punti alle avversarie fino al 34-52 del 40’.

Certamente con un po’ più di decisione in alcuni frangenti e precisione in altri (almeno cinque/sei tiri sbagliati da sotto anche su contropiede) lo score finale poteva assumere altre proporzioni, certamente più confortanti per la PFV.

Va detto comunque che la squadra ospite ha schierato due giocatrici del 2008 in deroga (con un anno in più del limite di categoria) le quali hanno segnato quasi i due terzi del bottino della loro squadra. A ranghi pari, con tutte ragazze in età di categoria, forse poteva finire diversamente.

Tutto considerato, quindi, una sconfitta che segna comunque un certo qual progresso e serve a crescere.

CAMPIONATO UNDER 13 –

! ^ fase di qualificazione –

Girone A 5^ giornata di ritorno

Domenica 12.2..2023– a Castellamonte - Palestra Cresto - ore 11,00

Basket Castellamonte - Pallacanestro Femminile Vercelli 26-67

(parziali: 9-23; 9-39; 18-60)

Tabellino PFV: Stile 12; Bari S.7; Lahmidi 21; Monaco; Lombardi 2; Alilou 10; Oppezzo; Triberti 5; Balzaretti 10; Tripolini. All.re Davide Simone

Chiudono in bellezza il girone di qualificazione le Under 13 della PFV aggiudicandosi la gara dell’ultima giornata per 26-67 contro Basket Castellamonte, in trasferta.

Facendo il bis dell’agevole vittoria dell’andata, le giovanissime di Davide Simone hanno consolidato il loro secondo posto in classifica che le qualifica direttamente per il girone “F” (di cinque squadre con incontri di andata e ritorno) che, con l’analogo girone “E” determinerà l’ accesso alle final four per il titolo regionale.

La gara non ha avuto granché storia, come si capisce anche dall’andamento del punteggio nei vari parziali: avanti la PFV al 10’ (9-23) nel secondo quarto il divario si allarga poiché le padrone di casa non segnano neppure un punto mentre le vercellesi, con una difesa aggressiva e buone trame in attacco, chiudono a metà incontro sul 9-39. La differenza cresce ancora nella ripesa (18-60 al 30’), calando poi nel periodo conclusivo, con le due squadre ormai …negli spogliatoi, fino alla sirena sul 26-67.…….

Le ragazze di Davide Simone hanno fatto vedere buone cose, mettendo in mostra una manovra di gioco molto veloce ed una difesa aggressiva che ha fruttato numerosi palloni recuperati, trasformati, anche se non sempre, in contropiedi vincenti.

Ora vi sarà una giornata di riposo per consentire la disputa degli spareggi fra le terze classificate e poi inizierà la seconda fase come detto.