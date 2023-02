Biblioteca di Santhià, corso di scrittura

SANTHIA’ – Sarà lo scrittore e giornalista Remo Bassini il primo ospite dell’annuale Rassegna Culturale “Dialoghi di Primavera” che avrà inizio questa settimana: giovedì sera alle 17,30 in biblioteca, infatti, Bassini presenterà la sua ultima opera, lanciando inoltre un corso di scrittura creativa.



“Quest’anno abbiamo deciso di partire con una firma importante del nostro territorio – commenta Renzo Bellardone, consigliere delegato alla cultura – un volto non nuovo per Santhià, perché era già venuto a trovarci nel 2011, quando presentò il suo quinto romanzo Bastardo Posto. Dopo allora, Bassini ne ha scritti altri 9, per un totale di 14 libri, tutti pubblicati”.

Giovedì sera Bassini presenterà quello che è il suo quattordicesimo libro, “La suora”, un romanzo giallo ambientato tra il lago d'Orta, la Valsesia, la Vercelli del lockdown e quella del 1945. Questa sua opera ha già riscosso un buon successo, classificandosi al terzo posto al Premio Monti di Asti ed ha anche ottenuto la Menzione speciale al premio "Inventa un film".

Remo Bassini è nato a Cortona in Toscana, ma abita a Vercelli da quando aveva due anni. Diversi i lavori da lui svolti prima di approdare al mondo degli scrittori: operaio, portiere di notte, correttore di bozze.

Nel 1988 è stato poi assunto dal giornale La Sesia, dove ha lavorato per trent'anni, gli ultimi nove da direttore. All'attività di giornalista, che continua tutt'ora come direttore della testata online “Infovercelli24” e come curatore di un blog nella testata “Il Fatto Quotidiano”, ha sempre affiancato l'attività di scrittore. Bassini ha inoltre tenuto corsi di scrittura creativa in diverse realtà del territorio: presso il carcere di Vercelli, all'Università Popolare, allo Scambialibri del Circolino dell'Isola sempre a Vercelli e due a Bologna.

Il suo più grande vanto oltre alla pubblicazione dei suoi libri e la direzione del giornale La Sesia, è la laurea ottenuta lavorando e abituandosi a dormire quattro ore per notte, fumando la pipa e bevendo un caffè dietro l'altro.

“Lo aspettiamo con ansia, curiosi di conoscere la sua ultima creazione letteraria e di partecipare al corso di scrittura creativa, una nuova iniziativa culturale per Santhià”, concludono gli organizzatori. Per info e iscrizioni al corso gratuito scrivere all’indirizzo biblioteca@comune.santhia.vc