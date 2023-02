La Colossale Fagiuolata torna alla storica dimensione

È quasi passato un mese dall’apertura del Carnevale e i riti che avvicinano i santhiatesi all’apoteosi della grande festa si ripetono, giorno dopo giorno: le pule si susseguono ogni fine settimana, tra canti, balli e pantagrueliche mangiate e bevute nelle case che molte famiglie aprono, come ogni anno, ai gruppi festanti, spesso accolti con l’espressione: “finalmente siete arrivati, sono tre anni che vi aspettiamo!”.

Questa è una settimana molto importante, perché è giunta l’ora del confezionamento dei salami per la Colossale Fagiuolata: i salumieri del Carnevale si sono dati appuntamento giovedì e dopo tre giorni di lavoro intenso passeranno il testimone agli addetti all’asciugatura dei 10 quintali di salumi che saranno pronti alla cottura lunedì 20 febbraio.

Proprio la Colossale Fagiuolata finalmente torna alla sua storica dimensione; infatti piazza Zapelloni vedrà montate tutte le imponenti strutture tradizionali e i cittadini torneranno ad affollare la piazza con i loro pentolini da porre sui tavoli che circonderanno tutta l’area.

Ci sarà però una novità: la piazza sarà cintata e per accedere sarà necessario avere un buono d’entrata che si ottiene facendo un’offerta di qualsiasi importo. Le offerte potranno essere fatte durante le questue dei componenti la Direzione o dei responsabili delle varie pule, oppure al negozio del presidente Fabrizio Pistono, in corso Nuova Italia 104. Saranno attive anche due postazioni per ricevere l’offerta che permette l’accesso anche agli ingressi della piazza il giorno stesso della fagiolata.

«Questo cambiamento – dichiara Fabrizio Pistono – è dettato principalmente da un motivo di equità. Abbiamo pensato sia giusto che la distribuzione sia fatta per chi contribuisce, non imponiamo un importo ma vogliamo che la più gustosa pietanza dell’anno sia assaporata da chi aiuta a tenere in piedi questa grandiosa manifestazione».