Lega, il ritorno di Maurizio Tascini: incarico nella sezione cittadina

A fine ottobre 2021 aveva perso le deleghe di assessore e il posto in Consiglio comunale. Oggi, invece, Maurizio Tascini diventa responsabile Enti locali per la sezione cittadina della Lega. E' stato nominato dal direttivo su indicazione del segretario cittadino Giancarlo Locarni che, all'epoca, prese il suo posto in Giunta.

E se allora, nell'atto di revoca, il sindaco Andrea Corsaro aveva messo nero su bianco che «Tascini non ha più il sostegno del gruppo politico di appartenenza per poter svolgere serenamente le proprie funzioni», oggi invece a motivare il nuovo incarico sono - parole di Locarni: «il lavoro svolto dall’amico Maurizio e quello che svolgerà in futuro, segno questo che gli si riconosce per le dovute competenze».

«Una scelta che traccia una linea netta di demarcazione con il passato», scrive il commissario Enrico Montani, mentre secondo Daniele Baglione, responsabile provinciale Enti locali, «una scelta ottima anche in chiave futura, per ripartire da quanto di buono è già in essere».

Con loro, precisa la nota stampa, il direttivo composto da Olivetti, Visco, Falcetta e Lavarino e il capogruppo Alberto Pipitone. E, per la prima volta dopo diverso tempo, anche il consigliere regionale Alessandro Stecco interviene su un tema politico interno alla Lega: «La crescita del movimento è motivo di grande soddisfazione e questa scelta è armonica con il percorso intrapreso», si legge nella nota stampa.

Non solo: con un andamento inversamente proporzionale a quello del gruppo consiliare, che in tre anni è passato da 12 a 8 componenti e in controtendenza con sondaggi e risultati elettorali, la sezione cittadina del Carroccio starebbe invece crescendo. E' sempre Locarni a dire: «La sezione cittadina si sta ampliando, non solo con deleghe specifiche, che di volta in volta verranno comunicate, ma anche con l’apporto di nuove persone che, quasi quotidianamente, si stanno avvicinando per dare un reale contributo fattivo allo sviluppo del movimento sul territorio».