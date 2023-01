Pd verso il congresso: nasce il comitato per Bonaccini

Il Pd del Piemonte Orientale ha aperto, nella serata di venerdì con l'incontro con Stefano Bonaccini avvenuto a Novara, la campagna congressuale nel quadrante.

All'appuntamento era presente una delegazione del Comitato vercellese a sostegno della candidatura di Bonaccini: a sostegno del presidente dell'Emilia Romagna si sono al momento schierati Mattia Beccaro, Doriano Bertolone, Luigi Bobba, Daniele Capolupo, Giovanni Corgnati, Giovanni Donati, Maura Forte, Alberto Fragapane, Michele Gaietta, Lorenzo Gozzi, Patrizia Jorio Marco, Andrea Musuruane, Carlo Nulli Rosso Sergio Svizzero e Costantino Zappino.

«Questo congresso - scrivono in una nota - rappresenta un nuovo punto di ripartenza per il Partito Democratico intenzionato a formulare una proposta politica innovativa, chiara e aperta al dialogo con la società. Il Pd ha svolto e svolgerà ancora un ruolo centrale nello sviluppo del Paese, coniugando spinte riformiste e progressiste ben radicate nella società italiana. Siamo convinti che una figura di grande esperienza, coraggio e concretezze, come Stefano Bonaccini, possa riuscire a compattare e rilanciare il partito poggiando sulla forza e dinamicità delle realtà locali e l’attenzione all’azione politica di tutte le realtà territoriali, a livello nazionale, come a livello regionale. Riteniamo che la candidatura di Bonaccini possa garantire le differenti sensibilità del nostro partito ma al contempo un naturale e salutare ricambio della classe politica, due elementi fondamentali per riacquisire credibilità di fronte agli elettori».