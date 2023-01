Mercu Scurot, le scuole resteranno chiuse

A Borgosesia le scuole chiuderanno per il giorno del Mercu Scurot, mercoledì 22 febbraio: il sindaco Fabrizio Bonaccio emetterà una ordinanza ad hoc nei prossimi giorni.

«Per garantire l’ordine e la sicurezza in città – dice il primo cittadino di Borgosesia – ho deciso di mantenere le scuole chiuse nella giornata del Mercu Scürot, nonostante nella nostra regione le vacanze di Carnevale siano fissate per il 20 e 21 febbraio. A Borgosesia si farà una giornata di chiusura in più – aggiunge – e non credo che questo possa influire negativamente sulla formazione scolastica dei nostri ragazzi».

La decisione è stata maturata dal sindaco con l’obiettivo di far sì che i tradizionali festeggiamenti per l’ultimo giorno del Carnevale cittadino, il 170° Mercu Scurot, si svolgano in totale sicurezza e anche di avvicinare i bambini e i ragazzi alla tradizione cittadina: «Evitiamo per quel giorno il traffico generato dalle auto che portano e prelevano i bambini a scuola, consentendo uno svolgimento fluido della manifestazione e della sfilata – spiega il sindaco – e nello stesso tempo consentiamo anche alle giovani generazioni di partecipare a questa storica manifestazione, che caratterizza il nostro carnevale. Vedere bambini e ragazzi vestiti con il frac accompagnare genitori e nonni è una cosa bellissima – aggiunge Bonaccio – che garantisce il proseguire delle tradizioni, facendo appassionare le i nostri bambini ed adolescenti. Con questa ordinanza – conclude - facciamo in modo che le giovani leve borgosesiane possano partecipare senza infrangere l’obbligo scolastico».

Con l’occasione, il sindaco invita tutti a festeggiare con consapevolezza: «Perché una festa sia davvero tale è necessario mantenere sempre il controllo– dice Bonaccio – mi auguro che i cilindrati sappiano far sì che il Mercu sia solo un’occasione di festa e non porti con sé disordini che ne offuscherebbero il successo ed il significato».