Addio a Maurizio Broglia, ex amministratore comunale e anima del volontariato

Borgosesia è in lutto per la morte, avvenuta in Costa Rica, di Maurizio Broglia Patron, 65 anni, ex amministratore comunale nelle giunte guidate da Corrado Rotti e Angelo Pianca, e candidato anche con Alice Freschi.

Era una persona molto conosciuta nel mondo del volontariato e del Carnevale: rifondatore del Comitato carnevale di Bettole, la frazione nella quale era cresciuto, Broglia non si perdeva mai una sfilata. E questo nonostante un gravissimo incidente sul lavoro, avvenuto nel 1985, lo avesse costretto a vivere sulla sedia a rotelle.

Moltissimi i ricordi che gli amici e i borgosesiano hanno affidato ai social condividendo immagini in cui l'uomo indossa spesso abiti carnevaleschi. Perito meccanico, Broglia aveva lavorato in alcune industrie della zona fino all'incidente, avvenuto in Manifattura, che gli costò la fratture delle vertebre.

Lui però aveva continuato a dare il proprio contributo nella vita della cittadina: dal 1995 al 2009 aveva partecipato con ruoli attivi nelle amministrazioni comunali dell'epoca e nel 2017 aveva corso al fianco di Alice Freschi.

Era stato anche tra i fondatori e più volte presidente dell'associazione Amici di Lourdes Gemma Cosotti di Varallo: il borgosesiano è spirato in Costa Rica dove, insieme alla moglie, trascorreva parte dell'anno per stare vicino alla figlia e alla nipotina.