Pallacanestro Femminile Vercelli: le giovanili

Campionato Under 14 - 1^ fase di qualificazione

Girone “A” – 2^ giornata di ritorno (anticipo)

Sabato 20 gennaio 2023 a Rivoli – Pal. Istituto Natta - ore 14,30

Conte Verde Basket - Pallacanestro Femminile Vercelli 55-40

(parziali: 19-11; 27-16, 43-25 )



Tabellino PFV: Cabo Bolado;; Mura 3; Stacchini ; Bari S.;Trottt 5; Follia; Galbiati 2; Panelli 26; Lahmidi; Stile; Valentini; Fall A. 4.. All.re Davide Simone.

Ancora uno “stop” per le Under 14 della PFV, sconfitte a Rivoli da Conte Verde Basket per 55-40, nell’anticipo della 2^ giornata del girone di qualificazione (essendo la prima stata posticipata al 28 febbraio).

Le ragazze di Davide Simone, questa volta al completo grazie all’inserimento di alcune giocatrici under 13, hanno disputato un incontro dignitoso, battendosi con molto impegno ma commettendo ancora molti errori in fase di finalizzazione ed anche di manovra (pur mostrando qualche confortante segno di miglioramento) che di fatto hanno compromesso la partita, oltre naturalmente che per i meriti della squadra avversaria..

La gara è stata generalmente condotta dalle padrone di casa, che già dal primo quarto tentavano di allungare (19-11), ampliando poi il loro vantaggio anche nel secondo periodo, nonostante ambo le squadre segnassero con il contagocce: 27-16 il risultato all’intervallo lungo.

Nella ripresa il copione era il medesimo: Rivoli avanti e la PFV ad inseguire, senza riuscire mai a raggiungere le avversarie che, al 30’, conducevano 43-25 e, solo nell’ultimo quarto, consentivano alle vercellesi, forse un po’ demotivate, di rosicchiare tre punti per il definitivo 55-40.

Considerando il punteggio della gara dell’andata (+3 per Conte Verde a Vercelli) il risultato è peggiorativo, ma certamente la prestazione delle giovani della PFV è stata, questa volta, più convincente, a dimostrazione che anche questa formazione è sulla via di un graduale, seppur lento, miglioramento.

La prossima gara della formazione Under 14 della PFV è in programma lunedì 6 febbraio prossimo, alle ore 19,30, alla palestra della Scuola Media Pertini (Lanino) contro Basket Venaria.







CAMPIONATO UNDER 13 –

Girone A

2^ giornata di ritorno

Domenica 22.1.2023– a Novara – Pala Don Bosco ore 11,00

Basket Club Novara - Pallacanestro Femminile Vercelli 35-44

(parziali: 7-15; 17-23; 30-32)

Tabellino PFV: Rigolone; Monaco; Stile 17; Bari S. 6; Lahmidi 13; Alilou 4; Lombardi; Tripolini 2; Pavia; Oppezzo 2. All.re Davide Simone

Era quasi un match clou quello della seconda giornata del girone di qualificazione (alla prima PFV ha riposato) del torneo Under 13 fra B.C. Novara e PFV: l’hanno spuntata le vercellesi imponendosi brillantemente per 35-44 e garantendosi così la possibilità di giocarsi il secondo posto alle spalle di Basket Nole sinora imbattuta.

La gara è stata in ogni modo molto combattuta, fra due compagini più o meno di pari livello, con le giovani della PFV che tentavano subito di allungare e già al 10’ erano avanti per 7-15.

Subito, però, vi era la reazione delle padrone di casa che nel 2° quarto si avvicinavano sul 17-23 di metà partita, per continuare l’inseguimento sino al 30-32 del 30’, con le ospiti che parevano un po’ in affanno e meno brillanti dei primi due quarti, e commettevano molti errori, sia in attacco che in difesa.

La partita si risolveva dunque nel quarto periodo, allorché le padrone di casa non ne avevano più mentre le ragazze di Davide Simone riuscivano a piazzare un ottimo rush finale, che consentiva loro di aggiudicarsi l’incontro con nove lunghezze di vantaggio, con pieno merito, gestendo con raziocinio ed attenzione le fasi di gioco finali.

Altra bella soddisfazione per le giovanissime PFV, quindi, che si stanno comportando molto bene nel campionato della loro categoria, lasciando intravedere anche notevoli margini di miglioramento.

Ora le under 13 PFV sono attese sabato 28 gennaio alle ore 15.15 a Vercelli, al Palapiacco, da Olympia Casale. .