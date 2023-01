Grande, sofferta vittoria delle Under 15 della PFV

CAMPIONATO UNDER 15

1^ fase di qualificazione - Girone A

5^ GIORNATA – di ritorno

Domenica 22 gennaio 2023– a Vercelli– Palapiacco – ore 15,15

Pallacanestro Femminile Vercelli – Basket Nole 40-38

(Parziali: 3-6; 20-17; 31-31)

Tabellino PFV: Cavalli 4: Dipace 11; Fall D; Torazzo; Haxhiasi 4; Nicosia 10; Fall A;

Dikrane 6; Bari H 2; Trotti; Francese 3. All.re Gianfranco Anastasio

Le Under 15 della PFV colgono una bella quanto sofferta vittoria per 40-38, in casa, contro Basket Nole, nella quinta giornata di ritorno del girone di qualificazione regionale.

Dopo due brucianti sconfitte casalinghe sul filo di lana (-1 da Castelnuovo e -3 da Venaria) al terzo arrivo in volata le vercellesi sono riuscite a spuntarla, vincendo lo sprint finale negli ultimi secondi del match, con grande merito per aver saputo mantenersi fredde e concentrate nella circostanza.

La gara contro le nolesi non era, peraltro, cominciata sotto i migliori auspici ed il parziale del primo periodo (3-6) racconta di due squadre rimaste ancora con la testa negli spogliatoi o, forse, in difficoltà digestive, vista l’ora post prandiale in cui si è giocato. Fatto sta ed è che nessuna delle due sembrava saper mettere la palla dentro il canestro.

Fortunatamente le cose cambiavano nel secondo periodo e, come per incanto, le ragazze di Anastasio mettevano a segno 17 punti, con qualche buona azione di gioco, limitando a 11 il bottino delle avversarie e portandosi, così, a condurre 20-17 all’intervallo lungo.

Nella terza frazione i ruoli si ribaltavano ed era la squadra ospite a ricucire il piccolo svantaggio di tre soli punti, impattando al termine del quarto sul 31-31.

L’ultimo periodo era tutto una volata, con vantaggi ora dell’una ora dell’altra squadra, le quali però non riuscivano ad allungare in modo decisivo. Brave le vercellesi in questo frangente a non mollare, trascinate da Dipace (11) e Nicosia (10) in fase di realizzazione e da un’inesauribile Dikrane (6) in difesa e nell’impostazione del gioco, a condurre finalmente in porto vittoriose una gara punto a punto.

Nota di merito va a tutte le ragazze che sono scese in campo, oltre a quelle già ricordate, sia a coloro che hanno segnato come Cavalli (4), Haxhiasi (4), Francese (3) e Bari H. (2), e sia a coloro che non hanno realizzato o che magari hanno giocato meno ma che hanno dato comunque il loro contributo alla vittoria, con la loro presenza ed il loro impegno per la squadra, come Torazzo, Fall Dior, Fall Awa, e Trotti (queste ultime due già impiegate il giorno prima con le under 14).

Buona prova, dunque, da archiviare con soddisfazione, visto che consolida il 5° posto nel girone, che porterà alla disputa, nella seconda fase, della Coppa Piemonte di categoria con discrete chances.

La prossima gara delle under 15 sarà domenica 29 gennaio alle ore 17.45 a Torino, contro la fortissima compagine del Lapolismile, imbattuta capo classifica e sostanzialmente di un’altra categoria.