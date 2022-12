Terzo Polo, nel vercellese il coordinamento provinciale

La segreteria provinciale di Azione e il coordinamento provinciale di Italia Viva hanno dato vita al coordinamento del Terzo Polo della provincia di Vercelli. In continuità con la Federazione nazionale di Azione e Italia Viva, sottoscritta da Carlo Calenda e Matteo Renzi, si procede con un coordinamento provinciale vercellese con lo scopo di promuovere attività sul territorio in collaborazione tra i due partiti.

Il coordinamento provinciale è composto per Azione, dal segretario provinciale Gian Paolo De Dominici e dal vice segretario Paolo De Marco, e per Italia Viva dai coordinatori provinciali Diego Costanzo e Francesca Tini Brunozzi.

«Nel percorso che ci porterà a un unico partito di centro liberal-democratico e riformista, vogliamo dare corpo e seguito all’esperienza del Terzo Polo delle politiche 2022 che ci ha incoraggiato anche nella nostra provincia con un risultato a doppia cifra con il 10,51% a Vercelli», ha dichiarato Francesca Tini Brunozzi, candidata del Terzo Polo alla Camera dei Deputati nel collegio plurinominale P01 del Piemonte 2. «Con il coordinamento, vogliamo confermare la nostra presenza in provincia di Vercelli con iniziative di qualità e di interesse, sia per i cittadini che ci hanno accordato la loro fiducia il 25 settembre sia per chi ancora non ci conosce, in vista delle scadenze amministrative ed europee del 2024», ha concluso il segretario Gian Paolo De Dominici.

I componenti dell’organo di governo della federazione nazionale del Terzo Polo comprende il presidente Carlo Calenda, Elena Bonetti come vice presidente, i due capigruppo al Senato e alla Camera Raffaella Paita e Matteo Ricchetti, Ettore Rosato, Teresa Bellanova, Maria Elena Boschi, Davide Faraone, Luigi Marattin, Andrea Mazziotti, Mariastella Gelmini, Mario Raffaelli, Mara Carfagna, Enrico Costa.