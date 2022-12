«Cantieri di lavoro: un'opportunità per 23 disoccupati vercellesi e valsesiani»

«Le persone coinvolte svolgeranno attività in ambito forestale e vivaistico, di rimboschimento, sistemazione montana, di pubblica utilità per migliorare l’ambiente e gli spazi urbani - aggiunge Riva Vercellotti -. Nel Comune di Vercelli, un progetto, ad esempio, assegna lavori di manutenzione in edifici e strutture comunali e sulla rete viaria cittadina, un altro invece offre un impiego nel campo del digitale, mentre Asigliano garantisce un posto nel settore “green”. La città di Vercelli e tutto il territorio della provincia da sempre si sono dimostrati attenti e sensibili alle politiche che favoriscono l’occupazione, ricorrendo spesso ai cantieri di lavoro».

Saranno ammessi i disoccupati, coloro che si trovano in condizioni di particolare disagio sociale e familiare, di età uguale o superiore a 45 anni, dando priorità a chi ha bassa scolarità.

«Voglio ringraziare l’assessore Chiorino per aver dato continuità e investito su un tema così delicato con grande sensibilità, ponendo l’accento sul rispetto della dignità delle persone e del lavoro – aggiunge l’esponente di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale -. Sono contento che il nostro partito abbia scelto di sostenere questa iniziativa con una forte componente sociale e rivolta alle persone in difficoltà, a chi, essendo rimasto senza lavoro, magari con una famiglia a carico e tante spese da sostenere, fatica a ricollocarsi in contesti occupazionali ordinari, spesso anche per motivi anagrafici. È la scelta giusta che dice no all’assistenzialismo, scegliendo la via delle politiche attive per il reinserimento lavorativo».