Paci: «Domani non serve giocare bene: domani vince chi è più aggressivo»

«Una partita difficile domani contro il Lecco, perché giochiamo contro la seconda in classifica, e non posso nemmeno dire che dovremo sacrificarci come tutte le domeniche: domani dovremo sacrificarci ancora di più»: tra Pro Vercelli e Lecco vincerà chi giocherà con più cattiveria agonistica, su questo non ha dubbi mister Massimo Paci.

«Il Lecco gioca con aggressività, è la loro arma, ma noi non dobbiamo avere paura, anzi. Domani il bel gioco non servirà, servirà la cattiveria. La chiave della partita di domani è questa».

Poi una considerazione.

«Abbiamo voglia di riscatto. Abbiamo perso per strada 5, 6 punti, che oggi ai fini della classifica pesano. Abbiamo voglia di recuperarli».

Formazione?

«Ci saranno dei cambi» risponde.

Tutto fa supporre un utilizzo di Leonardo Gatto dal primo minuto (magari in coppia con Della Morte, alle spalle di Comi).

Mister, un ricordo di Siniša Mihajlović.

«Oggi è un giorno triste per il calcio italiano, perdiamo un grande professionista e un uomo con la U maiuscola: aveva tante doti, ma lo ricorderemo per l'aspetto umano».

Lei lo ha incontrato?

«Due volte, la prima volta sul campo, io giocavo nell'Ascoli, lui nell'Inter, segnò due gol su punizione. L'ho rivisto e riabbracciato l'anno scorso, quando il suo Bologna giocò contro il Pordenone, che allenavo io. Ma ripeto: è un grave perdita per il mondo del calcio».