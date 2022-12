Discarica di amianto: il Tar accoglie il ricorso del Consorzio Riso di Baraggia. «Oggi l'ambiente ha vinto»

Il Tar Piemonte ha accolto il ricorso presentato dal Consorzio del Riso dop di Baraggia biellese e vercellese contro la discarica di amianto di Salussola, «con una sentenza che è inequivocabile e che avrà come prevedibile conseguenza la vittoria anche degli altri tre ricorsi». A dare l'annuncio che dovrebbe mettere la parola fine al progetto per la realizzazione della discarica di amianto alle porte del vercellese, è Salussola Ambiente e Futuro.

«I ricorsi presentati sono 4 - ricordano -: c’è quello di noi ambientalisti, sottoscritto da Legambiente Biella; c’è quello dei comuni di Santhià e Carisio; c’è quello delle aziende agricole limitrofe alla discarica e c’è quello del Consorzio del Riso dop di Baraggia biellese e vercellese. Tutti e 4 i ricorsi hanno evidenziato ragioni di opposizione attinenti alla tutela del territorio. I primi tre ricorsi però si distinguono da quello del Consorzio o perché hanno posto all’attenzione del Tar Piemonte anche delle magagne di tipo tecnico/giuridico, e per esprimersi su queste motivazioni il giudice ha deciso di nominare un tecnico d’ufficio e sottoporre le questioni a perizia. Quei tre ricorsi quindi stanno passando in queste settimane quella fase, che resta importante per il futuro».