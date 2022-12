Engas Hockey Vercelli qualficata ai quarti di finale di Coppa Italia

Un comunicato della FISR di questa mattina (domenica 11 dicembre) annuncia che Engas Hockey Vercelli è matematicamente qualificata ai quarti di finale di Coppa Italia.

Rettifichiamo, quindi, scusandoci con lettori e lettrici, l'apertura dell'articolo di ieri sera sulla partita Engas Hockey Vercelli - Why Sport Valdagno vinta dai nerogialloverdi per 3-1. A nostra parziale giustificazione, il fatto che neanche gli addetti ai lavori ieri sera si siano resi conto dell'avvenuta qualificazione, data una situazione di classifica resa complessa dagli eventuali pari punti e, più in generale, da una stagione caratterizzata da turni infrasettimanali e recuperi, con un calendario meno lineare dopo la lunga pausa per gli World Skate Games tenutisi in Argentina.